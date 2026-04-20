AlphaDrive、新Podcast番組『BIZ QUEST ～事業開発を「やり切る」実践論～』を4月20日から配信開始 #ビズクエ

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO 麻生要一 以下、AlphaDrive）は、Podcast番組『BIZ QUEST ～事業開発を「やり切る」実践論～』を、2026年4月20日より配信開始いたします。

本番組は、数千の事業開発に携わってきたAlphaDriveのプロフェッショナルたちが、事業開発における「やり切る技術」を語り尽くすPodcastです。ビジネス・経済・教養分野を中心に手がける音声コンテンツレーベルPodcast Studio Chronicleの協力で制作・配信。事業創出を実現したい人へのブートキャンプ的なコンテンツとして、現実に即した対処法や攻略法にこだわって配信して参ります。聴いてくださる方の明日の一歩につながる気付きが得られる番組となることを目指します。

▼ Podcast番組『BIZ QUEST ～事業開発を「やり切る」実践論～』はこちら

Spotify：https://open.spotify.com/show/5ZnmTpZTRw3GKKdbdmqVzp

Apple：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/biz-quest/id1891595432

Amazon：

https://music.amazon.co.jp/podcasts/2bdc426c-02ee-44e3-be43-984c528230c8/biz-quest

■ 配信開始の背景

AlphaDriveは2018年の創立以来、大手企業を中心に約300社の新規事業開発を支援し、250件超の新規事業を世の中に送り出してきました。「新規事業が形にならない」「組織の壁に阻まれて進まない」といった課題を抱えながら、試行錯誤を繰り返す多くのビジネスパーソンに、「この悩みは自分だけじゃない」と感じてもらえるコンテンツを届けたい。綺麗事抜きで、本物の実践論を楽しく学べる番組を作りたい--。それが、音声メディア『BIZ QUEST ～事業開発を「やり切る」実践論～』を立ち上げた理由です。

YouTubeチャンネル「新規事業・人」に続き、音声という身近なメディアでも、挑戦する人の「よりどころ」を増やしていきます。

■ Podcast番組概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/283_1_6b263b554e7ecf686555f1b4884b285f.jpg?v=202604200851 ]





■ 番組コンセプト：事業開発を「やり切る技術」を、挑戦するすべての人へ

変化が加速する今、求められるのは優れたアイデアではなく、徹底した「実践論」です。

既存事業の変革、テクノロジーの実装、他社との共創。新規事業の立ち上げにとどまらず、ビジネスにおいて挑戦する場面では常に、構想を形にする実行力と、組織の壁を越えて推進し続ける実行力が問われます。

『BIZ QUEST』は、その現実と実践論を語り尽くすPodcast。数千の事業開発に携わってきたAlphaDriveの実践者たちが、制度設計から採算管理、社内調整まで、綺麗事抜きで「やり切る技術」を語ります。「理論は分かった。でも、どうすればやりきれる？」 その問いに、真正面から答えていきます。



▼ Podcast番組『BIZ QUEST ～事業開発を「やり切る」実践論～』はこちら

Spotify：https://open.spotify.com/show/5ZnmTpZTRw3GKKdbdmqVzp

Apple：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/biz-quest/id1891595432

Amazon：

https://music.amazon.co.jp/podcasts/2bdc426c-02ee-44e3-be43-984c528230c8/biz-quest

■ 出演者プロフィールとコメント

古川 央士（ふるかわ ひさし）

株式会社アルファドライブ 取締役 兼 グループ執行役員COO 株式会社ユニッジ 取締役

青山学院大学卒。学生時代にベンチャーを創業経営。株式会社リクルート（現リクルートホールディングス）に新卒入社後、SUUMOでUI/UX組織の立ち上げを指揮。その後ヘッドクオーターで新規事業開発室のGMとして複数の新規事業プロジェクトを統括。リクルート時代に1,000件以上の新規事業プランに関わる。2018年11月、株式会社アルファドライブに参画。以降も数十社の大企業の新規事業創出シーン、数千件の新規事業プランに携わる。2023年より現職。迷える新規事業担当者の「兄貴分」として背中を押す実践者として、生々しい現場感とともに語る。

AlphaDriveではかねてより新規事業開発のノウハウや理論をお伝えしてきています。しかし、実際の事業開発現場では理論だけでは太刀打ちできない、より生々しい障壁にぶつかることが多々あります。そんな課題に対して、もっと現場感があり、もっと具体的で、もっと現実に即した対処法や攻略法を少しでもお伝えできればと思います。資料や型には落とし込みきれない詳細を、対話や音声を通じて配信できればと思います。聴いてくださる方の明日の一歩に、少しでもつながれば嬉しいです。





土井 雄介（どい ゆうすけ）

株式会社ユニッジ 代表取締役 Co-CEO 株式会社アルファドライブ プリンシパル 兼 新規事業経営ESG 責任者

東京工業大学大学院卒業後、愛知県の大手自動車メーカーに入社。改善支援業務、役員付き特命担当を担う。並行して、社内新規事業 制度を共同立ち上げ。起案者としても2年連続事業化案件に採択。その後、社内初のベンチャー出向を企画し、 AlphaDrive創業期に参画。帰任後、社内から事業を生み出す仕組み作りを実施すると共に、UNIDGEを共同創業。 2023年より社内初の「若手社長出向」としてUNIDGE Co-CEOを経て、代表取締役に就任。累計90社以上の企業支援に関わり、年間60本以上の講演、審査員としても活動。

この10年以上、有志活動、起案者、仕組み側、マネジメント、支援側、代表、起業数社と様々な立場で新規事業開発に向き合ってきました。自分自身が越境を通じて、どんな組織であっても「組織の中で新しいことを生み出す難しさ」と「それを可能にする仕組みの力」を一番に感じてきたからこそ、臨場感をもってその難しさと突破の実践論をお伝えできるのではと思っています。私がこれまで触れ合ってきた「想いある挑戦者の皆様」からバトンを渡してもらった視座、視野、裏側にある想いなども伝えながら、推進者側だけでなく、組織側、経営側に向けて具体的な変革への一歩に繋がる一助となれば幸いです。



伊藤 希美（いとう のぞみ）〈聞き手〉

Podcast Studio Chronicle

ビジネス系音声コンテンツを多数手がけてきたプロフェッショナル。出演者の話を引き出す聞き手として、リスナーの疑問や共感を言語化し番組を深める。

■ トークテーマ（抜粋・予定）

1面：古川 央士

- 新しいことの殆どが結果につながらないのは何故？「やりきる」ことの難しさを紐解く」- 「いいアイデアが出てこない問題」の構造。骨太な新規事業をどう生み出す？- 新規事業のシビアな現実。「始めたは良いが、稼げない」問題

2面：土井 雄介

■ 株式会社アルファドライブについて

- 「組めばうまくいく」は幻想。勝てる「共創」の設計と失敗の共通点- 社内政治は「悪」ではない。成熟した組織を動かすための「正しい根回し」- なぜ変革は"途中で止まる"のか？やり切れない組織の共通点- 「前例がない」で止まる組織はどう崩す？重厚長大企業の突破口[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/283_2_15ac168a59f4c910eb28a82aa078f327.jpg?v=202604200851 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社アルファドライブ 広報担当

https://corp.alphadrive.co.jp/contact/