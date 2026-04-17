営業活動を一元化する「Mazrica Sales」、「ITreview Grid Award 2026 Spring」セールスカテゴリの3部門で「Leader」を受賞

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）が提供する「Mazrica Sales」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、ユーザー満足度および市場認知度の双方で高い評価を受け、「SFAツール(営業支援システム)」「CRMツール」「セールスイネーブルメントツール」の3部門で「Leader」として受賞したことをお知らせします。

◆ ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html



■ 営業活動を一元化する「Mazrica Sales」の受賞カテゴリ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15189/table/225_1_42e889a00dc75277ecce4642f74b60ed.jpg?v=202604170351 ]

■ 営業活動を一元化する「Mazrica Sales」とは

Mazrica Sales は、顧客情報・案件状況・営業活動を一元管理する営業支援ツールです。営業現場で自然にデータが蓄積・共有され、案件状況をリアルタイムに可視化。さらに、AIが企業情報の名寄せや情報の要約を行い、快適な営業環境づくりを支援します。



【会社概要】

社名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：AIソリューションの開発・提供

株式会社マツリカは、「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げ、人とテクノロジーの力を掛け合わせ、営業・マーケティングの意思決定を進化させる基盤の開発・提供を行っています。

AIとデータが自然に循環する環境を通じて、人が本来向き合うべき「考えること」に集中できる仕事のあり方を実現し、仕事そのものが前向きに進んでいく社会の創造を目指しています。



属人化の解消が求められる営業・マーケティング領域において、現場の課題解決に向き合い、以下のプロダクトを自社開発・提供しています。

- 営業活動を一元化する「Mazrica Sales」- 国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」- マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」- 営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」