高橋文哉さん・原田泰造さん・麻生久美子さん・畑芽育さんが再集結 総視聴回数3,800万回突破！“野原一家”が帰ってきた！「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、やかんで煮出したような本格的な麦茶の味わいの「やかんの麦茶 from 爽健美茶」（以下「やかんの麦茶」）において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）シーズン2を4月6日（月）より公開します。

シーズン2 第1話として、野原一家が再集結する「春日部にお引越しだゾ！」篇をコカ・コーラ公式YouTubeや公式SNSで公開します。また、限定コラボレーションとなる“やかんをかぶったしんちゃん”が目を引く「家族の名言付き！クレヨンしんちゃんボトル」（以下、「クレヨンしんちゃんボトル」）全15種を同日より発売します。※1

さらに、ショートムービーの告知動画を新CM「帰ってきたやかんの家族だゾ！」篇として全国で放映を開始するほか、家族で当たる！キャンペーンも開催。新生活のはじまりに、“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”とともに、「やかんの麦茶」の魅力をお届けします。

※1なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗がございます。発売日は店舗によって異なります。店舗へのお問い合わせはお控えください。 対象製品:「やかんの麦茶」（650mlPETのみ）

実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」シーズン2がスタート！

「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービーです。

昨年公開したシーズン1（全7話）では、高橋文哉さんが演じる都心で働きながら一人暮らしをする野原しんのすけ（25）をはじめ、原田泰造さん演じる父・ひろし（55）、麻生久美子さん演じる母・みさえ（49）、畑芽育さん演じる妹・ひまわり(20)という野原家の“めんどうだけど、愛おしい家族の物語“を、それぞれの視点から描きました。そのリアルで共感を誘うストーリーや原作キャラクターの再現性の高さなどが国内外から多くの反響を呼び、シーズン1の総視聴回数は、3,800万回を突破※2しています。

※2 2026年3月末時点

最新話となるシーズン2の第1話 「春日部にお引越しだゾ！」篇は、都心で働きながら一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部市の実家へ戻ることになり、引越しの荷造りをするシーンから始まります。荷造りの最中、アクション仮面のお面や、カスカベ防衛隊のバッジなど、思い出の品を整理しながら引越しをしてきた当時の記憶を回想し、しみじみと思いにふけるしんのすけ。そして迎えた引越し当日、しんのすけの帰りが待ちきれない家族は全員で車に乗り込み、しんのすけを迎えにやって来ます。いつもの家族のやりとりで、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”家族の日常が描かれます。最後のシーンでは、待望の新キャストも…?

また、本編の告知映像として新CM「帰ってきたやかんの家族だゾ！」篇（30秒）が、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」（テレビ朝日系列）の放送枠にて4月11日（土）より放映します。

＜撮影エピソード＞

久しぶりに野原一家4人が集合した今回の撮影。約1年ぶりの再会とは思えないほど息もぴったりで、さらに“家族感”が増した様子でした。麻生さん、畑さんも「ずっと笑っていました」と語られるほど、和やかな雰囲気のなか、終始笑顔あふれる撮影となりました。

しんのすけの引越しシーンでは、しんのすけがアクション仮面のお面を被り、決めポーズをする場面も。高橋さんがかっこよくアクション仮面のポーズを決める姿は、シーズン1の第1話も思い出されました。

一方、しんのすけの帰りを待ちきれずに、家まで迎えに来た野原一家の車内シーンでは、本番以外の時間も近況報告で大盛り上がり。野原家らしい温かさとにぎやかさに包まれながら撮影は終了しました。

＜インタビュー（一部抜粋）＞

-第1話では、しんのすけが思い出のアクション仮面のお面を被ったまま家族の前に登場する微笑ましいシーンが描かれています。子どもの頃から大事にしているなかなか捨てられない思い出が詰まっているものはありますか？

麻生さん：私はあるんですよ。赤ちゃんの時から使っていたタオルケット。結構、きれいな状態で持っているので、（私と）私の子どもと、2代で使っています。

畑さん ：私、すぐ捨てちゃうクセがあって…。本当にランドセルとかも捨てようとしたら母に怒られて、さすがに止められました。「やめて！思い出だから！」って。

高橋さん：僕はタオルケットに近いですが、毛布は引っ越すたびにずっと一緒に引っ越してますね。学生ぐらいから使ってたであろう毛布で、今はもう全然使ってないですけど、なんか捨てられなくて。圧縮袋に入って、2年くらいずっと袋に入って眠っています。

原田さん：俺はね、すべて捨ててきた！引っ越すたびに。

高橋さん：ヒゲも捨ててきましたしね。（※撮影中、原田さんの脱毛の話題で盛り上がっていたことを受けて）

畑さん＆麻生さん：（爆笑）

原田さん：俺の脱毛事情はいいんだよ！

--シーズン1では野原家以外にも、園長先生や四郎さんなど原作でお馴染みのキャラクターも登場しました。第1話のラストシーンでは、新キャストの匂わせもあるなど、シーズン2ではどんなキャラクターが登場するのか楽しみですが、今後登場してほしいキャラクターを教えてください。

畑さん ：ななこおねいさん！アラフォーくらいになっているんですかね？綺麗な、ななこおねいさんに出てきてほしいですね。

高橋さん：僕はカスカベ防衛隊が誰か来てくれたらなと思います。あの頃の仲間たちと一緒にやりたいですね。どういう空気感になるのかなっていう。大人になったしんのすけがカスカベ防衛隊の中でどういう立ち位置になっているのかなっていうのは演じたいなと思います。

麻生さん：私も、映画を見たばっかりだったので、ボーちゃんが気になる！どんな感じなんだろうって。

原田さん：俺はやっぱり…あの声は出たけど、シロがまだ出ていないでしょう？出せるのかな。

＜視聴方法＞

・「やかんの麦茶」公式Instagram（ @yakanno_mugicha ）

https://www.instagram.com/yakanno_mugicha/

公式Instagramでは、本編の他にも、撮影時のこだわりなど、「やかんの家族だゾ！」を楽しめる情報を発信していきます。アカウントをフォローして、本編と合わせてお楽しみください。

・「やかんの麦茶」公式 X（ @yakannomugicha ）

https://x.com/yakannomugicha



・コカ・コーラ公式YouTube（ @coca-colajapan ）

第1話 「春日部にお引越しだゾ！」篇

https://youtu.be/8kDFksk5bJA

＜特設サイト＞

スマートフォン版：https://c.cocacola.co.jp/yakan/202504_special/

パソコン・タブレット版：https://c.cocacola.co.jp/spn/yakan/202504_special/

※こちらでもショートムービーをご覧いただけます。

「クレヨンしんちゃんボトル」全15種 4月6日(月)より全国発売！

やかんをかぶったしんちゃんの限定イラストと「映画 クレヨンしんちゃん」の名シーン、名言がボトル側面にあしらわれた「家族の名言付き！クレヨンしんちゃんボトル」（通称:クレヨンしんちゃんボトル）が全15種で新登場。“めんどうだけど、愛おしい家族”をより身近に感じていただける「クレヨンしんちゃんボトル」をショートムービーと合わせてぜひお楽しみください。

対象製品購入で、家族で当たる！キャンペーン

期間中、対象製品を購入し、ラベルのQRコードをスマートフォンから読み込みアクセスして応募すると抽選で、家族で食べに行ける「ジェフグルメカード」や、家族とおうちで楽しめる「黒毛和牛・黒豚のすきやき肉セット」がもらえるキャンペーンを実施します。また、先着100万名様にCoke ONスタンプ1個をプレゼントします。

本キャンペーンでは、15本購入のスペシャルコースもご用意。対象製品をスマートフォンで1本スキャンすると、ラベルにデザインされる 「クレヨンしんちゃん 家族の名言コレクション」が1つコレクションされ、15枚集めると抽選で「キャスト4名勢ぞろいサイン入りポスター」が当たるスペシャルコースに応募できます。

※ポイントの獲得は1日1回まで。期間中最大6個まで獲得できます。

※Coke ONスタンプをためるには、「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です。

詳細はこちら：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan/campaign/202604_packplay

対象期間：2026年4月6日（月）～2026年6月14日（日）

対象製品：「やかんの麦茶 from 爽健美茶」、「やかんの濃麦茶 from 爽健美茶」、「爽健美茶」製品

※一部地域・店舗によって取扱いのない製品もございます。

賞品：

【家族で食べに行こうコース】

1pt：Coke ON ドリンクチケット（100,000名様）

3pt：全国共通お食事券 ジェフグルメカード2,000円分（3,000名様）

【お家で食べようコース】

1pt：華味鳥カレー 2個セット（3,000名様）

3pt：黒毛和牛・黒豚のすきやき肉セット（1,000名様）

【デジタルポイントコース】

1pt：PayPay500円分（5,000名様）

3pt：PayPay2,000円分（3,000名様）

【先着で必ずもらえる】

Coke ONスタンプ1個（先着：100万名様）

【15本購入のスペシャルコース】

15pt：やかんの家族だゾ！キャストサイン入りポスター（3名様）

＜「クレヨンしんちゃん」とは＞

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。今年で33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日に公開予定。ファミリー層を筆頭に 、幅広い層に愛されています。原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025

「やかんの麦茶 from 爽健美茶」について

「やかんの麦茶」は、まるでやかんでひと手間かけて丁寧に淹れたような味わいと、人の温もりを感じる浅葱（あさぎ）色のパッケージで、喉の渇きを潤しながら、ふうっと一息つける麦茶として多くの方に愛飲いただいています。ぜひ「やかんの家族だゾ！」を見ながら、香ばしさとすっきりとした後味をお楽しみください。

「やかんの麦茶」公式ブランドサイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan

「やかんの麦茶」公式Instagram：https://www.instagram.com/yakanno_mugicha

「やかんの麦茶」公式X：https://x.com/yakannomugicha