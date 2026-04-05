【好評開催中】『動き出す妖怪展 TOKYO』来場者数1万人を突破し、記念セレモニーを開催。

テレビ愛知株式会社

動き出す妖怪展TOKYO実行委員会（テレビ東京・BSテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）は、2026年3月27日（金）から6月２８日（日）まで、妖怪の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す妖怪展 TOKYO」を、東京・天王洲の寺田倉庫で開催中です。

この度「動き出す妖怪展 TOKYO」にて、来場者数が１万人を突破し、記念セレモニーを実施しました。

1万人目の来場者は東京都大田区からお越しのご家族で、記念品として「動き出す妖怪展」オリジナルマフラータオル、オリジナルプリントクッキーなどのグッズを贈呈しました。

ご家族からは「映像の中の妖怪を探す体験ができた」「子どもが遊べる場所や動く仕掛けもあり楽しかった」などの感想をいただきました。

１万人目の来場者となったご家族

『動き出す妖怪展』とは

『動き出す妖怪展』は、江戸・明治時代などの絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」を中心に日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

さらに本展は、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、思わず目を見張るような、妖怪が立体的に登場する演出などで、大人も子どもも夢中になる“YOKAI”ワールドを「楽しみ、学び、体感する」新感覚のアートエンターテインメント展覧会です。

【イベント概要】

◇イベント名： 動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～

◇開催日時 : 2026年3月27日（金）～2026年 6月28日（日）

※期間中休館日なし

◇開催場所 : 寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)

◇開催時間 ： ＡＭ9:30～PM8:00 (最終入場PM7:30)

※最終日6月28日はPM5:00まで（最終入場PM 4:30)

◇主催 ： 動き出す妖怪展TOKYO実行委員会

（テレビ東京・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）

◇後援 ： J-WAVE

◇特別協力 ： 西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）

◇協力 ： パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

◇協賛 ： 寺田倉庫

◇企画制作 ： 一旗・テレビ愛知

◇展覧会公式ホームページ ： https://www.yokaiimmersive.com/tokyo