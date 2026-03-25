世界最大級の環境アクションに今年も参加！「EARTH HOUR 2026 in 横浜」　3月28日（土）20時30分 開催！

横浜市

「EARTH HOUR」（WWF（世界自然保護基金）主催）は、世界中の人々が同じ日・同じ時刻に1時間明かりを消して、地球温暖化防止と生物多様性保全への意思を表明する世界最大級の環境アクションです。

今年も、３月28日（土）20時30分より、EARTH HOURに共感する多くの事業者や団体の皆様と「EARTH HOUR 2026 in 横浜」を開催します！

EARTH HOUR 2026 in 横浜 実施内容

１．市内の施設・企業などがEARTH HOURに参加！

大観覧車「コスモクロック21」や横浜ベイブリッジなど多くの市内施設が参加します。

参加施設等については、以下のぺージからご確認ください。

【横浜市 EARTH HOUR特設ページ】

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/ra/earthhour.html

２．大観覧車「コスモクロック21」でEARTH HOURの特別演出！ 協力：泉陽興業株式会社

当日の３月28日（土）（※）にみなとみらい２１地区の大観覧車「コスモクロック21」でSDGsの特別演出が行われます。

※特別演出は１回あたり１分間、18時30分以降間隔を空けながら10回行います。なお、20時30分からは10分間の消灯にもご協力いただきます。

※天候等により、予告なく点灯を中止する場合があります。



３．横浜港の船舶が汽笛を吹鳴！ 協力：公益財団法人帆船日本丸記念財団、日本郵船株式会社

３月28日(土)20時30分の消灯開始に合わせ、帆船日本丸及び日本郵船氷川丸が汽笛を吹鳴します。

【同日開催】「TOWERS Milight “DOWN”」（タワーズミライト ダウン）

例年、みなとみらい全域で開催されるライトダウンイベント、「TOWERS Milight “DOWN”」が、今年は「EARTH HOUR 2026 in 横浜」と同日に開催します！

［主催］一般社団法人横浜みなとみらい２１

［イベント詳細］https://minatomirai21.com/campaign/32771