松酵素を使用した「デトックスチョコレート」料理研究家・山粼まなプロデュースでクラウドファンディング開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344199/images/bodyimage1】
株式会社Matsu MaNna（所在地：東京都港区南青山、代表取締役：山粼まな）は、松酵素を使用した「デトックスチョコレート」のクラウドファンディングを開始いたしました。
本商品は、料理研究家で作家として活動する山粼まなが、長年向き合ってきた「食で整える」という考え方をもとに企画・開発した新商品です。単なるチョコレートではなく、“満たす・整える”を意識し、毎日の中で無理なく取り入れられる新しい選択肢として生まれました。
原材料には、甘酒、松炭、そして松酵素などを使用。甘さを楽しむだけでなく、内側から整える感覚を大切にした設計で、健康や美容を意識する方にも取り入れやすい商品を目指しています。
山粼まなはこれまで、食を通じて「本来の自分に戻る」ことの大切さを発信し続けてきました。
今回のデトックスチョコレートも、その活動の延長線上にある商品であり、我慢や無理ではなく、やさしく満たしながら整えていくことをテーマにしています。
今回のクラウドファンディングでは、商品の先行案内・先行販売に加え、開発背景やブランドの考え方についても広く知っていただく機会にしたいと考えております。
日々の食生活を見直したい方、健康や美容を意識する方、大切な方へのギフトを探している方にもおすすめできる商品です。
株式会社Matsu MaNnaでは今後も、松酵素をはじめとする商品開発を通じて、食から心身を整えるライフスタイルを提案してまいります。
【クラウドファンディング概要】
デトックスチョコレート クラウドファンディング
実施URL：https://camp-fire.jp/projects/932231/view
【商品概要】
商品名：デトックスチョコレート
企画・プロデュース：山粼まな
特徴：松酵素を使用“満たす・整える”の考え方を反映、健康と美容を意識する方にも取り入れやすい設計
【会社概要】
会社名：株式会社Matsu MaNna
代表者：山粼まな
所在地：東京都港区南青山1丁目3番23号
事業内容：健康食品の企画・開発・販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344199/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社MatsuMaNna
株式会社Matsu MaNna（所在地：東京都港区南青山、代表取締役：山粼まな）は、松酵素を使用した「デトックスチョコレート」のクラウドファンディングを開始いたしました。
本商品は、料理研究家で作家として活動する山粼まなが、長年向き合ってきた「食で整える」という考え方をもとに企画・開発した新商品です。単なるチョコレートではなく、“満たす・整える”を意識し、毎日の中で無理なく取り入れられる新しい選択肢として生まれました。
原材料には、甘酒、松炭、そして松酵素などを使用。甘さを楽しむだけでなく、内側から整える感覚を大切にした設計で、健康や美容を意識する方にも取り入れやすい商品を目指しています。
山粼まなはこれまで、食を通じて「本来の自分に戻る」ことの大切さを発信し続けてきました。
今回のデトックスチョコレートも、その活動の延長線上にある商品であり、我慢や無理ではなく、やさしく満たしながら整えていくことをテーマにしています。
今回のクラウドファンディングでは、商品の先行案内・先行販売に加え、開発背景やブランドの考え方についても広く知っていただく機会にしたいと考えております。
日々の食生活を見直したい方、健康や美容を意識する方、大切な方へのギフトを探している方にもおすすめできる商品です。
株式会社Matsu MaNnaでは今後も、松酵素をはじめとする商品開発を通じて、食から心身を整えるライフスタイルを提案してまいります。
【クラウドファンディング概要】
デトックスチョコレート クラウドファンディング
実施URL：https://camp-fire.jp/projects/932231/view
【商品概要】
商品名：デトックスチョコレート
企画・プロデュース：山粼まな
特徴：松酵素を使用“満たす・整える”の考え方を反映、健康と美容を意識する方にも取り入れやすい設計
【会社概要】
会社名：株式会社Matsu MaNna
代表者：山粼まな
所在地：東京都港区南青山1丁目3番23号
事業内容：健康食品の企画・開発・販売
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配信元企業：株式会社MatsuMaNna
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