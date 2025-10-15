こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イオンフードスタイル神戸学園店に流通科学大学の学生開発商品の常設販売コーナーを新設 ― 学生が開発から販売までを体験し流通の現場で学びを深める
このたび、流通科学大学（所在地：神戸市西区、学長：清水信年）の学生が企業と連携して開発した商品を紹介・販売する常設コーナーがイオンフードスタイル神戸学園店（神戸市西区）内に新設された。これは、同大と株式会社ダイエー（本社：東京都江東区、代表取締役社長：西峠泰男）による産学連携活動の一環で、学生が商品開発から販売・流通までを一貫して体験できる貴重な機会となることが期待される。第1弾として、商学部マーケティング学科 後藤こず恵准教授ゼミの学生らがシンコー食産株式会社（奈良県生駒郡）と共同で開発した「サクッとパスタ バター醤油味」が9月23日から販売されている。
流通科学大学では、地域や企業との連携を通じて、学生が学んだ知識を実践に活かす教育活動を推進している。
このたびの取り組みは、学生たち自ら携わった商品が流通する現場で、消費者行動の観察や宣伝方法の検証など実践的な学びを深めることを目的として行われるもの。株式会社ダイエーの協力のもと、学生が実際に店舗で自らの企画商品を陳列・販売することで、消費者の声を直接収集し、流通の仕組みを実体験できる学びの場を提供する。
9月23日から、第1弾として商学部マーケティング学科 後藤こず恵准教授ゼミの学生らがシンコー食産株式会社と共同で開発した「サクッとパスタ バター醤油味」を販売。26日には開発に携わった学生が店頭に立ち、開発の背景や味の特長を来店者へ直接伝えるなど、PR活動を行った。
今後もさまざまなゼミや学生グループが企業と協働して考案した魅力ある商品を次々と発信していく予定。また、株式会社ダイエーとの連携を深め、学生の学びと地域社会への貢献を両立させる産学連携活動を展開していく。
・後藤ゼミの学生がPR！『イオンフードスタイル神戸学園店』に開発商品販売コーナー新設
https://www.umds.ac.jp/251003-2/
