ノキアンタイヤ・レビューキャンペーン2025のご案内
この度株式会社阿部商会（本社：東京都千代田区、代表取締役：阿部 文保）では、2025年9月1日から 2026年2月末日までの期間『ノキアンタイヤ・レビューキャンペーン2025』を実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327517&id=bodyimage1】
■キャンペーン詳細
NOKIANのキャンペーン専用ページに口コミをご投稿頂いたユーザーの方から抽選で50名様にAmazonギフトカードをプレゼントいたします。
■期間
2025年9月1日～2026年2月末日
■対象商品
ハッカペリッタR5ファミリー・ハッカペリッタR3シリーズ
■景品
Amazonギフトカード 3,000円分
■キャンペーン専用サイト
https://abeshokai.jp/nokian_winter_tyres_campaign2025
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327517&id=bodyimage2】
■NOKIANタイヤについて
1934年に世界初のウィンタータイヤを生み出した、老舗のタイヤメーカー。特に、冬用タイヤのハッカペリッタシリーズはその高い性能・品質で世界的に評価され、ウィンタータイヤのスペシャリストとして認められています。北欧諸国では、ウィンタータイヤ、サマータイヤともにトップのシェアを誇り、トップブランドとして君臨しています。生産拠点は、フィンランド。2020年には、アメリカのテネシー州デイトンに新工場が始動。テストコースは、フィンランド北部のイヴァロに700ヘクタール以上を誇るウィンター専用テストコースを所有。世界最北、世界最大級の冬用テストコースとなり、ノキアンタイヤ社のウィンタータイヤの開発の核となっています。サマータイヤ用テストコースとして、2020年にスペインで 新しいテストセンターが始動しました。
■ 株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューターです。
BILSTEIN、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えています。
日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えています。
阿部商会WEBサイト：https://abeshokai.jp/
キャンペーンに関するデータは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20250818497.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
Instagramを開設いたしました！是非フォローをお願いいたします。
https://www.instagram.com/abeshokai/
配信元企業：株式会社阿部商会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327517&id=bodyimage1】
■キャンペーン詳細
NOKIANのキャンペーン専用ページに口コミをご投稿頂いたユーザーの方から抽選で50名様にAmazonギフトカードをプレゼントいたします。
■期間
2025年9月1日～2026年2月末日
■対象商品
ハッカペリッタR5ファミリー・ハッカペリッタR3シリーズ
■景品
Amazonギフトカード 3,000円分
■キャンペーン専用サイト
https://abeshokai.jp/nokian_winter_tyres_campaign2025
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327517&id=bodyimage2】
■NOKIANタイヤについて
1934年に世界初のウィンタータイヤを生み出した、老舗のタイヤメーカー。特に、冬用タイヤのハッカペリッタシリーズはその高い性能・品質で世界的に評価され、ウィンタータイヤのスペシャリストとして認められています。北欧諸国では、ウィンタータイヤ、サマータイヤともにトップのシェアを誇り、トップブランドとして君臨しています。生産拠点は、フィンランド。2020年には、アメリカのテネシー州デイトンに新工場が始動。テストコースは、フィンランド北部のイヴァロに700ヘクタール以上を誇るウィンター専用テストコースを所有。世界最北、世界最大級の冬用テストコースとなり、ノキアンタイヤ社のウィンタータイヤの開発の核となっています。サマータイヤ用テストコースとして、2020年にスペインで 新しいテストセンターが始動しました。
■ 株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューターです。
BILSTEIN、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えています。
日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えています。
阿部商会WEBサイト：https://abeshokai.jp/
キャンペーンに関するデータは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20250818497.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
Instagramを開設いたしました！是非フォローをお願いいたします。
https://www.instagram.com/abeshokai/
配信元企業：株式会社阿部商会
プレスリリース詳細へ