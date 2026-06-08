【「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」10巻】 6月8日 発売 価格：880円 【「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」11巻】 6月8日 発売 価格：880円

「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」10巻

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秋田書店は、「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」の10巻と「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」の11巻を6月8日に発売する。価格はいずれも880円。

「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」11巻

両作品は「バキ」シリーズの公式スピンオフ。「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」は夢枕獏氏による小説をコミカライズした作品で、10巻の帯には「甥と叔父、運命の再会ッ!!」という煽り文句が記されている。

また「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」は、最凶死刑囚のシコルスキーがガイアと同棲生活を送るという物語。11巻では花山薫の退屈を終わらせるため、シコルスキーに白羽の矢が立てられる。

【「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」10巻あらすじ】

本格格闘小説の父・夢枕獏版『バキ外伝』、待望の漫画化ッッ!!

刃牙ワールド×獏ワールド!!

【「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」11巻】

欠伸（あくび）が止まらぬ花山薫のために一肌脱いだ木崎。花山の退屈を終わらせるため、最凶死刑囚シコルスキーに白羽の矢を立てる。シコルスキーVS花山薫、勃発!? 握力とピンチ力の激突を見られるのかーッッ!!

(C)藤田勇利亜・夢枕獏・板垣恵介（秋田書店）2022

(C)林たかあき・板垣恵介（秋田書店）2023

