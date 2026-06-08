「漫画 ゆうえんち -バキ外伝-」10巻と「バキ外伝 ガイアとシコルスキー」11巻が本日発売！シコルスキーvs花山薫が勃発!?
「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」10巻
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秋田書店は、「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」の10巻と「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」の11巻を6月8日に発売する。価格はいずれも880円。
「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」11巻
両作品は「バキ」シリーズの公式スピンオフ。「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」は夢枕獏氏による小説をコミカライズした作品で、10巻の帯には「甥と叔父、運命の再会ッ!!」という煽り文句が記されている。
また「バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～」は、最凶死刑囚のシコルスキーがガイアと同棲生活を送るという物語。11巻では花山薫の退屈を終わらせるため、シコルスキーに白羽の矢が立てられる。
献本届きました- 藤田勇利亜 (@yuriafujita) June 2, 2026
漫画ゆうえんちバキ外伝10巻
6月8日発売です！ pic.twitter.com/Z2kBNqJvic
【「漫画 ゆうえんち-バキ外伝-」10巻あらすじ】
『バキ外伝 ガイアとシコルスキー ~ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし~ 』第11巻- 林 たかあき『WORST外伝サブロクサンタ』『バキ外伝ガイアとシコルスキー』『バキ外伝独歩』 (@1207Hayashi) May 15, 2026
表紙公開されました！
6月8日発売です！
よろしくお願いいたしますッッ pic.twitter.com/7jIOCNPX93
本格格闘小説の父・夢枕獏版『バキ外伝』、待望の漫画化ッッ!!
刃牙ワールド×獏ワールド!!
欠伸（あくび）が止まらぬ花山薫のために一肌脱いだ木崎。花山の退屈を終わらせるため、最凶死刑囚シコルスキーに白羽の矢を立てる。シコルスキーVS花山薫、勃発!? 握力とピンチ力の激突を見られるのかーッッ!!
(C)藤田勇利亜・夢枕獏・板垣恵介（秋田書店）2022
(C)林たかあき・板垣恵介（秋田書店）2023