【週刊ヤングマガジン 2026年28号】 6月8日 発売 価格：510円

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本日6月8日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年28号」の表紙と巻頭、巻中、巻末のグラビアが公開された。

今号では、表紙、巻頭、巻中、巻末で「ミスマガジン2027 ベスト20」を掲載。

次世代ヒロイン候補20人として、白石杏衣さん、花守雛さん、上山沙希さん、富田莉代さん、瀬戸りおんさん、小山くるみさん、成瀬光さん、林春花さん、世波柊璃さん、弓家つばきさん、内田祭莉さん、中山未來さん、用松杏莉さん、山本日菜乃さん、中村釉香さん、野間愛希さん、新井乃愛さん、白椛れいさん、蟻波りんさん、新木美衣さんが登場している。

また、「ヤンマガWeb」では同じメンバーによる限定スペシャルグラビアも公開されている。

【ミスマガジン2027 ベスト20】【「ヤンマガWeb」限定スペシャルグラビア】

白石杏衣さん

花守雛さん

上山沙希さん

富田莉代さん

瀬戸りおんさん

小山くるみさん

成瀬光さん

林春花さん

世波柊璃さん

弓家つばきさん

内田祭莉さん

中山未來さん

用松杏莉さん

山本日菜乃さん

中村釉香さん

野間愛希さん

新井乃愛さん

白椛れいさん

蟻波りんさん

新木美衣さん

(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、U-YA、後野順也／ヤンマガWeb

