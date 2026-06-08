【グラビア】「ミスマガジン2027 ベスト20」メンバーが勢ぞろい！ 「週刊ヤングマガジン28号」グラビア公開
【週刊ヤングマガジン 2026年28号】 6月8日 発売 価格：510円
(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、U-YA、後野順也／ヤンマガWeb
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本日6月8日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年28号」の表紙と巻頭、巻中、巻末のグラビアが公開された。
今号では、表紙、巻頭、巻中、巻末で「ミスマガジン2027 ベスト20」を掲載。
次世代ヒロイン候補20人として、白石杏衣さん、花守雛さん、上山沙希さん、富田莉代さん、瀬戸りおんさん、小山くるみさん、成瀬光さん、林春花さん、世波柊璃さん、弓家つばきさん、内田祭莉さん、中山未來さん、用松杏莉さん、山本日菜乃さん、中村釉香さん、野間愛希さん、新井乃愛さん、白椛れいさん、蟻波りんさん、新木美衣さんが登場している。
また、「ヤンマガWeb」では同じメンバーによる限定スペシャルグラビアも公開されている。【ミスマガジン2027 ベスト20】 【「ヤンマガWeb」限定スペシャルグラビア】
白石杏衣さん
花守雛さん
上山沙希さん
富田莉代さん
瀬戸りおんさん
小山くるみさん
成瀬光さん
林春花さん
世波柊璃さん
弓家つばきさん
内田祭莉さん
中山未來さん
用松杏莉さん
山本日菜乃さん
中村釉香さん
野間愛希さん
新井乃愛さん
白椛れいさん
蟻波りんさん
新木美衣さん
(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、U-YA、後野順也／ヤンマガWeb