日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

この日は「ナニワの先輩方 襲来ＳＰ」。大悟が大阪時代から可愛がられてきたハイヒール・モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんをゲストに招いた。

モモコは、大阪時代に大悟がＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の人気グループ・ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴから奢られまくっていたと指摘。

大悟は「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴとか。番組もハイヒールさんとやってた」と述懐。「楽しく一緒に遊んでましたよ…」と話した。

モモコは「そんときに、いつも、あなたの方がだいぶ年上やのに『タバコ買うてくれ』とか…」と明かすと、大悟は苦笑しながら「本当に毎日の生きる金もないような状態で。ただタバコは吸いたい。で、そこまで歩いていくのもなと思って…。何度も『タバコも買うてくれ』『ここまでのタクシー代出してくれ』と何度も言いました…」と認めた。

大悟は「それこそ、本当に。東京出てきたときも、まだお金ないし。こっちで仕事もない頃、横（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕）に連絡して『横、腹減ったー』言うて…。ほな、横がちゃんとワシのタバコも買うて置いといてくれて。（横山の奢りで）飯食って『これ（タバコ）持って帰ってください』って…」と年下の横山にお世話になりまくっていたという。

大悟は「きっちり横山に（お世話なった分を）お返しします。あの頃、ありがたかったということをちゃんと伝えます」と話していた。