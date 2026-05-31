【波浪警報】沖縄県・那覇市、宜野湾市、浦添市などに発表 20:08時点
気象台は、31日午後8時08分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市などに発表しました。
沖縄本島地方では、高波に警戒してください。
【波浪警報（発表中）】
■那覇市
●波浪警報【発表】
■宜野湾市
●波浪警報【発表】
■浦添市
●波浪警報【発表】
■名護市
●波浪警報【発表】
■糸満市
●波浪警報【発表】
■沖縄市
●波浪警報【発表】
■豊見城市
●波浪警報【発表】
■うるま市
●波浪警報【発表】
■南城市
●波浪警報【発表】
■国頭村
●波浪警報【発表】
■大宜味村
●波浪警報【発表】
■東村
●波浪警報【発表】
■今帰仁村
●波浪警報【発表】
■本部町
●波浪警報【発表】
■恩納村
●波浪警報【発表】
■宜野座村
●波浪警報【発表】
■金武町
●波浪警報【発表】
■伊江村
●波浪警報【発表】
■読谷村
●波浪警報【発表】
■嘉手納町
●波浪警報【発表】
■北谷町
●波浪警報【発表】
■北中城村
●波浪警報【発表】
■中城村
●波浪警報【発表】
■西原町
●波浪警報【発表】
■与那原町
●波浪警報【発表】
■渡嘉敷村
●波浪警報【発表】
■座間味村
●波浪警報【発表】
■粟国村
●波浪警報【発表】
■渡名喜村
●波浪警報【発表】
■伊平屋村
●波浪警報【発表】
■伊是名村
●波浪警報【発表】
■久米島町
●波浪警報【発表】
■八重瀬町
●波浪警報【発表】