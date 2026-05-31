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気象台は、31日午後8時08分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市などに発表しました。

沖縄本島地方では、高波に警戒してください。

【波浪警報（発表中）】
■那覇市
●波浪警報【発表】

■宜野湾市
●波浪警報【発表】

■浦添市
●波浪警報【発表】

■名護市
●波浪警報【発表】

■糸満市
●波浪警報【発表】

■沖縄市
●波浪警報【発表】

■豊見城市
●波浪警報【発表】

■うるま市
●波浪警報【発表】

■南城市
●波浪警報【発表】

■国頭村
●波浪警報【発表】

■大宜味村
●波浪警報【発表】

■東村
●波浪警報【発表】

■今帰仁村
●波浪警報【発表】

■本部町
●波浪警報【発表】

■恩納村
●波浪警報【発表】

■宜野座村
●波浪警報【発表】

■金武町
●波浪警報【発表】

■伊江村
●波浪警報【発表】

■読谷村
●波浪警報【発表】

■嘉手納町
●波浪警報【発表】

■北谷町
●波浪警報【発表】

■北中城村
●波浪警報【発表】

■中城村
●波浪警報【発表】

■西原町
●波浪警報【発表】

■与那原町
●波浪警報【発表】

■渡嘉敷村
●波浪警報【発表】

■座間味村
●波浪警報【発表】

■粟国村
●波浪警報【発表】

■渡名喜村
●波浪警報【発表】

■伊平屋村
●波浪警報【発表】

■伊是名村
●波浪警報【発表】

■久米島町
●波浪警報【発表】

■八重瀬町
●波浪警報【発表】