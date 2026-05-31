「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタアム）

ロッテが接戦を制してこのカード１勝２敗、交流戦成績を４勝２敗とした。同点の八回１死一、二塁、４番・山口が阪神３番手・モレッタから右中間へ決勝２点二塁打。八回を三者凡退に抑えた鈴木が４勝目。九回２死満塁とされながらしのいだ横山はリーグ最多の１９Ｓ、球団最多の月間１１Ｓ目を挙げた。

サブロー監督は「みんなが頑張ってくれたおかげで、うちにとっては非常に大きい１勝になりました」と振り返った。

２点リードの九回。横山が２本の内野安打とポテンヒットで２死満塁のピンチを招くと自らマウンドへ。「死ぬ気で抑えろ、死ぬ気で守れ」と短く伝えた。横山はゲキに応えて、代打木浪を空振り三振に仕留めた。

この日は前回１回８失点のロングを先発に送った。４回３安打１失点、自責点０の好投だったが、五回から継投に入った。「最初から飛ばしてたので、今日は継投で行こうと決めてたので、プラン通りだったと思います」と明かす。

早期継投が的中した。五回に小野が勝ち越し点を許すが、直後に同点。六回は沢田、七回は中森、八回は鈴木が三者凡退に抑えた。「走塁ミスもあったんですけど、そこでピシャッと抑えてくれたんで、流れが向こうに行かずに、こっちのまま。そういう流れになった」と全幅の信頼を置く。

広島との３連戦は全て逆転勝ち。阪神戦は２試合を１点差で落とし、この日は逆転勝ち。交流戦で接戦を続ける。「粘り強いと言っていいのか、もう一つ足りないのか、その辺はちょっと僕もまだわかんないんですけど、まだまだ成長中のチームなんで、今はあと一歩であったとしても、この先その一歩を乗り越えられるチームになっていってくれると期待はしています」。成長したその先を作り上げていく。