【宮城県で泊まってよかった】「ホテル瑞鳳」は名湯・秋保温泉を堪能できるリゾート！ 日々の喧騒を忘れられる贅沢な温泉旅へ
福島県在住・31歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、宮城県の「ホテル瑞鳳」です。
※以下の情報は2026年5月29日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼清潔感に溢れるきらびやかな館内
●回答者コメント
「館内の綺麗さ。客室は当たり前だが、温泉やレストラン、ロビーなど館内が凄く清潔感に溢れていた」
ホテルに到着してまず目を奪われるのが、きらびやかで開放感あるロビーです。客室はもちろんのこと、温泉やレストランなど館内のどこを訪れても非常に清潔感に溢れています。美しく管理された心地よい空間が、日常を忘れさせてくれる上質なひとときを演出してくれます。
▼名湯を心ゆくまで堪能できる温泉
●回答者コメント
「秋保温泉を堪能できるところ。温泉も綺麗に管理されており、ゆっくりくつろぐことができた」
チェックイン後は、日本三御湯に数えられる名湯・秋保温泉を心ゆくまで堪能しましょう。季節感あふれる庭園を望む露天風呂など、自慢の天然温泉で足をのばしてゆったりと至福の時間を過ごせます。綺麗に管理された温泉で日々の喧騒から離れ、心も体もリフレッシュされていくのを実感できます。
▼圧倒的な品数と豪華メニューのバイキング
●回答者コメント
「温泉ももちろん良かったが、夕食と朝食のバイキングが凄く良かった。 料理の種類が多く、全種類食べきれないほどだった。 メニューもステーキや蟹が食べ放題で満足度が凄く高かった」
温泉をじっくりと楽しんだ後は、お待ちかねの夕食バイキングが待っています。瑞鳳自慢のビュッフェレストラン「シーズンズ」では、旬の食材をふんだんに使った和・洋・中の絶品料理が並び、全種類食べきれないほどの品数です。さらに牛タンや蟹が食べ放題で楽しめるなど、贅を尽くした内容に大満足すること間違いありません。もちろん、翌朝の朝食バイキングも品数豊富で素晴らしいクオリティを誇ります。
所在地：宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除26-1
交通手段：宮城交通「秋保温泉行き」（仙台駅前―磊々峡）約50分／タケヤ交通「秋保・川崎 仙台西部ライナー」（仙台駅前―ホテル瑞鳳前）約40分／仙台駅東口（観光・送迎バス乗り場）より直行無料送迎バスで約40分（事前予約制）／仙山線 愛子駅よりタクシーで約15分
▼料金
大人1名：1万7000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)
※以下の情報は2026年5月29日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「ホテル瑞鳳」は圧倒的な清潔感と豪華バイキングが魅力の宿福島県在住・31歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、宮城県の「ホテル瑞鳳」でした。・宿泊した部屋：ツイン
●回答者コメント
「館内の綺麗さ。客室は当たり前だが、温泉やレストラン、ロビーなど館内が凄く清潔感に溢れていた」
ホテルに到着してまず目を奪われるのが、きらびやかで開放感あるロビーです。客室はもちろんのこと、温泉やレストランなど館内のどこを訪れても非常に清潔感に溢れています。美しく管理された心地よい空間が、日常を忘れさせてくれる上質なひとときを演出してくれます。
▼名湯を心ゆくまで堪能できる温泉
●回答者コメント
「秋保温泉を堪能できるところ。温泉も綺麗に管理されており、ゆっくりくつろぐことができた」
チェックイン後は、日本三御湯に数えられる名湯・秋保温泉を心ゆくまで堪能しましょう。季節感あふれる庭園を望む露天風呂など、自慢の天然温泉で足をのばしてゆったりと至福の時間を過ごせます。綺麗に管理された温泉で日々の喧騒から離れ、心も体もリフレッシュされていくのを実感できます。
▼圧倒的な品数と豪華メニューのバイキング
●回答者コメント
「温泉ももちろん良かったが、夕食と朝食のバイキングが凄く良かった。 料理の種類が多く、全種類食べきれないほどだった。 メニューもステーキや蟹が食べ放題で満足度が凄く高かった」
温泉をじっくりと楽しんだ後は、お待ちかねの夕食バイキングが待っています。瑞鳳自慢のビュッフェレストラン「シーズンズ」では、旬の食材をふんだんに使った和・洋・中の絶品料理が並び、全種類食べきれないほどの品数です。さらに牛タンや蟹が食べ放題で楽しめるなど、贅を尽くした内容に大満足すること間違いありません。もちろん、翌朝の朝食バイキングも品数豊富で素晴らしいクオリティを誇ります。
詳細情報▼アクセス
所在地：宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除26-1
交通手段：宮城交通「秋保温泉行き」（仙台駅前―磊々峡）約50分／タケヤ交通「秋保・川崎 仙台西部ライナー」（仙台駅前―ホテル瑞鳳前）約40分／仙台駅東口（観光・送迎バス乗り場）より直行無料送迎バスで約40分（事前予約制）／仙山線 愛子駅よりタクシーで約15分
▼料金
大人1名：1万7000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)