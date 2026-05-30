ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２９日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

ＡＫＢ４８・伊藤百花、ケンドーコバヤシともに高輪、品川エリアのグルメを満喫した。

道中のトークで、伊藤は「私、挑戦したいことがありまして。駅伝を小中学生でやっていたので長距離すごい得意なんですよ。なので、機会があったらフルマラソンに挑戦してみたいって思ってるんです」と得意分野について相談した。

ケンコバは「あんなん出れるの？『オールスター感謝祭（ＴＢＳ系）』の赤坂マラソンとか」と聞くと、伊藤は「チャンスがいただけるなら本当に出たいです！」と意気込んだ。

有田が「いや、出れるでしょ？だって、あれはボタン押したら出れるんだもん」と話すと、ケンコバは「今回、誰もボタン押さなくて島崎和歌子さんが激怒した…」と笑わせていた。

４月に放送された「オールスター感謝祭−」では、恒例「赤坂５丁目ミニマラソン」への参加希望者が「走りたい・９人」「走りたくない・７７人」の結果となり、司会の島崎和歌子が「一番の花形のイベントですよ！何年やってると思ってるんですか？冗談じゃないですよ！」とヒートアップ。

さらに島崎は「３０年！３０年！やっております！赤坂５丁目商店街の皆様！消防署、警察の皆さんもこの番組のために協力！して！いただいております！」と名調子で怒りまくり、スタジオ大爆笑。ネットも即反応し「島崎和歌子さんが１番面白いやんけｗ」「島崎和歌子絶叫ｗ」「演説してたｗ」「切れてておもろい」「おもろすぎるｗ」などと大きな話題になった。