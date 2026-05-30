ワクワクしながら電車が通過するのを待っていた柴犬さん。ふいに別の場所が気になってしまい…？天然炸裂なわんこの姿が話題を呼び、投稿は18万回再生を突破。「そんなことある！？」「しんどいてｗｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：電車を見に来た犬→車両が近づいてきたら『別の場所』が気になってしまい…まさかの『天然っぷり』】

電車好きな柴犬さん

TikTokアカウント「shiba_ao310」に投稿されたのは、柴犬「あお」君の爆笑間違いなしのお姿。この日、飼い主さんと一緒に線路沿いへやって来たあお君、どうやら大好きな電車を見にやってきた模様。

当たりを見回して今か今かと待ちわびながら、ピンと立ったお耳で電車がやってくる音を聞き逃すまいと臨戦態勢のあお君。ワクワクが伝わる様子はあまりに微笑ましいもの。

うっかり間違えた…！

ガタンゴトン…と音が聞こえ始めると『どこだ？どこだ？』とキョロキョロし、音の出所を探し始めたそうですが、電車がやってくる方角とは真逆を凝視し始めました。「え、ソッチ？」と思わずツッコんでしまうような状況ですが、反響された音で方向を見誤ったのかもしれません…。

すると大きな音を響かせながら電車の姿が…！相変わらず反対方向を凝視しているあお君はまったく気づいていません。今か今かと待ちわびるあお君には「後ろ後ろ！」と声をかけたくなってしまいますが、無情にも電車は過ぎ去ってしまいました…。

天然っぷりが可愛い♡

せっかく大迫力の電車が目の前を通過しているにもかかわらず、本人はマイペース全開。

賢く凛々しいイメージを持たれることも多い犬種ですが、「これだから柴犬は…(笑)」といったコメントも届くほど、たまに見せる想定外な天然っぷりもまた魅力です。

予想の斜め上をいく天然行動で、今日もたくさんの人を癒やしているあお君。次はどんな『マイペース伝説』を見せてくれるのか、楽しみで仕方ありませんね。

この投稿には「ど天然ｗｗ」「もー可愛い！」「うしろー！！」といった、爆笑とツッコミの声が多く寄せられました。

TikTokアカウント「shiba_ao310」には、あお君と妹犬きいろちゃんの賑やかな日々が紹介されていますよ。ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_ao310」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております