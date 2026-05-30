¡È¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É°áÁõ¤ä¶¯Îõ¥¹¥ê¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤À¤¬¡Ä¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Î°µ´¬½÷¿À¥Ó¥¸¥å
½÷Í¥¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê½÷¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï5·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤º¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡×¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä³Ú²°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤Î½àÈ÷Ãæ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤À¤¬¡¢±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬´°àú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢»É·ãÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃå¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÈà½÷¼«¿È¤ÎÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø»Õ¤Î²¸¡Ù¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø²¦²È¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¡Ù¡ØËâ½÷Êõ´Õ¡Á¥Û¥¸¥å¥ó¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¼»ÅÊ¤Î²½¿È¡ÁÎø¤ÎÍò¤ÏÀÜ¶áÃæ¡ª¡Á¡Ù¡Ø¤½¤ÎÃË¤Îµ²±Ë¡¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±¤¸»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëApink¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¤È¿Æ¤·¤¤Ãç¡£2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°ÎÂç¤ÊÍ¶ÏÇ¼Ô¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¤È2ÅÙ¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â¨ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤¿¡£