½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¶È¼ïÊÌ¡¡ÆÍîÎ¨¡Û (5·î29Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡¢¨5·î29Æü½ªÃÍ¤Î5·î22Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡22 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡11 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1557ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 756 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 786 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡15 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ +9.26 ¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> ¡¢£Ò£Ó¥Æ¥¯¥Î <3445> ¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä <5991>
£². ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ +6.83 ¡¡£Á£Î£Á£È£Ä <9202> ¡¢£Ê£Á£Ì <9201>
£³. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ +5.98 ¡¡ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ <6976> ¡¢Æü¥±¥ß¥³¥ó <6997> ¡¢»°°æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯ <6966>
£´. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ +5.14 ¡¡ÉÍ¥´¥à <5101> ¡¢½»Í§¥´ <5110> ¡¢£Ô£Ï£Ù£Ï <5105>
£µ. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.98 ¡¡ºæ²½³Ø <4078> ¡¢ÀÐ¸¶»º <4028> ¡¢ÆüËÜ²½ <4092>
£¶. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ +4.92 ¡¡¥Î¥ê¥¿¥± <5331> ¡¢£Ô£Ï£Ô£Ï <5332> ¡¢½»Í§Âçºå <5232>
£·. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ +3.70 ¡¡Åì¥ì <3402> ¡¢Äë¿Í <3401> ¡¢¥ï¥³ー¥ë£È£Ä <3591>
£¸. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ +3.45 ¡¡¹âº½Ç® <1969> ¡¢¥À¥¤¥À¥ó <1980> ¡¢´ØÅÅ¹© <1942>
£¹. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ +3.28 ¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ© <7220> ¡¢»°ºù¹© <6584> ¡¢ÂçÆ±¥á <7245>
10. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ +3.11 ¡¡£Æ¥¹¥¿ー¥º <3687> ¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥à <3694> ¡¢£Ó£á£î£ó£á£î <4443>
11. ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ +2.80 ¡¡¥Á¥ãー¥à¥±¥¢ <6062> ¡¢¥É¥êー¥à£É <4310> ¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë <6058>
12. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.79 ¡¡ÂçÆ±ÆÃ¹Ý <5471> ¡¢¿·ÆüËÜÅÅ¹© <5563> ¡¢ÂçÊ¿¶â <5541>
13. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.89 ¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983> ¡¢£Ê£É£Î£Ó£È£Ä <3046> ¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>
14. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ +1.70 ¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥¢¥¯ <7725> ¡¢¥»¥¤¥³ー£Ç <8050> ¡¢£Ö¥Æ¥¯ <7717>
15. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ +1.41 ¡¡½Ð¸÷¶½»º <5019> ¡¢¥Ë¥Á¥ì¥£Ç <5011> ¡¢¥³¥¹¥â£È£Ä <5021>
16. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ +1.23 ¡¡¥Æ¥¯¥»¥ó¥É <429A> ¡¢²Ï¹ç³Ú <7952> ¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ <7936>
17. ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ +1.06 ¡¡Âçºå¥Á¥¿ <5726> ¡¢¥¢ー¥ì¥¹¥Æ¥£ <5852> ¡¢£Ó£×£Ã£Ã <5805>
18. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ +1.00 ¡¡£Ê£Ó£Â <3480> ¡¢²â¥ö´Ø£Ã <3498> ¡¢¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« <2975>
19. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ +0.45 ¡¡¥Ë¥Ã¥¹¥¤ <1332> ¡¢¶ËÍÎ <1301> ¡¢£Õ£í£é£ï£ó <1333>
20. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ +0.41 ¡¡¥ì¥ó¥´ー <3941> ¡¢ÆÃ¼ïÅì³¤ <3708> ¡¢Ãæ±Û¥Ñ <3877>
21. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ +0.32 ¡¡¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ <9551> ¡¢ÃæÉôÅÅ <9502> ¡¢´ØÀ¾ÅÅ <9503>
22. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.19 ¡¡¥Ä¥Ð¥¥Ê¥« <6464> ¡¢£Î£Ô£Î <6472> ¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È <6473>
23. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.10 ¡¡¥Ú¥×¥É¥ê <4587> ¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô <4569> ¡¢¥¥Ã¥»¥¤ <4547>
24. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.52 ¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä <2501> ¡¢¥è¥·¥à¥é£È£Ä <2884> ¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó <409A>
25. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ -0.70 ¡¡¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¢¥à¥Ë¥Î¥Ð£È£Ä <547A> ¡¢¥¸¥§¥¤¥êー¥¹ <7187>
26. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.95 ¡¡¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¢£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê <7388> ¡¢¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È <7157>
27. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ -0.98 ¡¡¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú£Ç <8708> ¡¢£Ó£Â£É <8473> ¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç <8698>
28. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.48 ¡¡¾¦Á¥»°°æ <9104> ¡¢Í¹Á¥ <9101>
29. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.67 ¡¡£Ê£ÒÅìÆüËÜ <9020> ¡¢À¾Éð£È£Ä <9024> ¡¢´ÝÁ´±¿ <9068>
30. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ -1.97 ¡¡°ÂÅÄÁÒ <9324> ¡¢¾åÁÈ <9364> ¡¢»°°æÁÒ£È£Ä <9302>
31. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.94 ¡¡¾¾ÅÄ»º¶È <7456> ¡¢»°É©¾¦ <8058> ¡¢¥Èー¥á¥ó¥Ç¥Ð <2737>
32. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ -3.05 ¡¡µÜºê¶ä <8393> ¡¢¼¢²ì¶ä <8366> ¡¢ÉÙ»³Âè°ì¶ä <7184>
33. ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -5.86 ¡¡£Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸ <1663> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¢ÀÐÌý»ñ¸» <1662>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¢¨5·î29Æü½ªÃÍ¤Î5·î22Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡22 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡11 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1557ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 756 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 786 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡15 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ +9.26 ¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> ¡¢£Ò£Ó¥Æ¥¯¥Î <3445> ¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä <5991>
£². ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ +6.83 ¡¡£Á£Î£Á£È£Ä <9202> ¡¢£Ê£Á£Ì <9201>
£³. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ +5.98 ¡¡ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ <6976> ¡¢Æü¥±¥ß¥³¥ó <6997> ¡¢»°°æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯ <6966>
£´. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ +5.14 ¡¡ÉÍ¥´¥à <5101> ¡¢½»Í§¥´ <5110> ¡¢£Ô£Ï£Ù£Ï <5105>
£µ. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.98 ¡¡ºæ²½³Ø <4078> ¡¢ÀÐ¸¶»º <4028> ¡¢ÆüËÜ²½ <4092>
£¶. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ +4.92 ¡¡¥Î¥ê¥¿¥± <5331> ¡¢£Ô£Ï£Ô£Ï <5332> ¡¢½»Í§Âçºå <5232>
£·. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ +3.70 ¡¡Åì¥ì <3402> ¡¢Äë¿Í <3401> ¡¢¥ï¥³ー¥ë£È£Ä <3591>
£¸. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ +3.45 ¡¡¹âº½Ç® <1969> ¡¢¥À¥¤¥À¥ó <1980> ¡¢´ØÅÅ¹© <1942>
£¹. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ +3.28 ¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ© <7220> ¡¢»°ºù¹© <6584> ¡¢ÂçÆ±¥á <7245>
10. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ +3.11 ¡¡£Æ¥¹¥¿ー¥º <3687> ¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥à <3694> ¡¢£Ó£á£î£ó£á£î <4443>
11. ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ +2.80 ¡¡¥Á¥ãー¥à¥±¥¢ <6062> ¡¢¥É¥êー¥à£É <4310> ¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë <6058>
12. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.79 ¡¡ÂçÆ±ÆÃ¹Ý <5471> ¡¢¿·ÆüËÜÅÅ¹© <5563> ¡¢ÂçÊ¿¶â <5541>
13. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.89 ¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983> ¡¢£Ê£É£Î£Ó£È£Ä <3046> ¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>
14. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ +1.70 ¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥¢¥¯ <7725> ¡¢¥»¥¤¥³ー£Ç <8050> ¡¢£Ö¥Æ¥¯ <7717>
15. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ +1.41 ¡¡½Ð¸÷¶½»º <5019> ¡¢¥Ë¥Á¥ì¥£Ç <5011> ¡¢¥³¥¹¥â£È£Ä <5021>
16. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ +1.23 ¡¡¥Æ¥¯¥»¥ó¥É <429A> ¡¢²Ï¹ç³Ú <7952> ¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ <7936>
17. ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ +1.06 ¡¡Âçºå¥Á¥¿ <5726> ¡¢¥¢ー¥ì¥¹¥Æ¥£ <5852> ¡¢£Ó£×£Ã£Ã <5805>
18. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ +1.00 ¡¡£Ê£Ó£Â <3480> ¡¢²â¥ö´Ø£Ã <3498> ¡¢¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« <2975>
19. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ +0.45 ¡¡¥Ë¥Ã¥¹¥¤ <1332> ¡¢¶ËÍÎ <1301> ¡¢£Õ£í£é£ï£ó <1333>
20. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ +0.41 ¡¡¥ì¥ó¥´ー <3941> ¡¢ÆÃ¼ïÅì³¤ <3708> ¡¢Ãæ±Û¥Ñ <3877>
21. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ +0.32 ¡¡¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ <9551> ¡¢ÃæÉôÅÅ <9502> ¡¢´ØÀ¾ÅÅ <9503>
22. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.19 ¡¡¥Ä¥Ð¥¥Ê¥« <6464> ¡¢£Î£Ô£Î <6472> ¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È <6473>
23. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.10 ¡¡¥Ú¥×¥É¥ê <4587> ¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô <4569> ¡¢¥¥Ã¥»¥¤ <4547>
24. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.52 ¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä <2501> ¡¢¥è¥·¥à¥é£È£Ä <2884> ¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó <409A>
25. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ -0.70 ¡¡¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¢¥à¥Ë¥Î¥Ð£È£Ä <547A> ¡¢¥¸¥§¥¤¥êー¥¹ <7187>
26. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.95 ¡¡¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¢£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê <7388> ¡¢¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È <7157>
27. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ -0.98 ¡¡¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú£Ç <8708> ¡¢£Ó£Â£É <8473> ¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç <8698>
28. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.48 ¡¡¾¦Á¥»°°æ <9104> ¡¢Í¹Á¥ <9101>
29. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.67 ¡¡£Ê£ÒÅìÆüËÜ <9020> ¡¢À¾Éð£È£Ä <9024> ¡¢´ÝÁ´±¿ <9068>
30. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ -1.97 ¡¡°ÂÅÄÁÒ <9324> ¡¢¾åÁÈ <9364> ¡¢»°°æÁÒ£È£Ä <9302>
31. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.94 ¡¡¾¾ÅÄ»º¶È <7456> ¡¢»°É©¾¦ <8058> ¡¢¥Èー¥á¥ó¥Ç¥Ð <2737>
32. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ -3.05 ¡¡µÜºê¶ä <8393> ¡¢¼¢²ì¶ä <8366> ¡¢ÉÙ»³Âè°ì¶ä <7184>
33. ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -5.86 ¡¡£Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸ <1663> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¢ÀÐÌý»ñ¸» <1662>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹