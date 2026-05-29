クジラ夜の街がニューシングル「初恋」を6月3日（水）に配信リリースすることを、本日オフィシャルYouTubeチャンネルで行われたアコースティック生配信の中で発表した。

配信の中で初披露された新曲「初恋」は “ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った秀作。

半年ぶりとなる新曲のリリースに際し、宮崎一晴(Vo, G)からは以下のコメントが届いている。

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初恋という楽曲。

なんの変哲もないギターロック

と言われればそう。

一途で直球なだけのラブソング

と言われればそう。

タネ、ですとか

仕掛け、ですとか

作為、ですとか

共感性、ですとか

そんなん恋に必要ないじゃんね。

という気持ちで

一周回って

もはや捻くれてるくらい真っ直ぐな気持ちで

確実に、ある人のことだけを想い浮かべて書いた曲です。

本当に個人的な手紙です。

ただのラブレターです。

この曲を聴くということは

即ち人のラブレターを盗み見るということです。

恥ずかしい話です。

恋というのは恥ずかしいです。

歌をつくり歌うのは恥ずかしいです。

人生はぜんぶ恥ずかしいです。

それでも美しいです。

この曲は美しいと思います。

恥ずかしくても無粋でもなんでもいいから

俺は大好きなバンドで、大好きだった人の歌をつくり歌いたかったのです。でした。

それでもひとつだけこの曲における「メッセージ性」みたいなものを語るのだとしたら

好きな人には手紙を残したほうがいい！てことです。

べつに届かなくていいから。想いにかたちを与えるべきだ、ていう事です。

そんな歌です。よろしくお願いします。

宮崎一晴 / クジラ夜の街

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＜”9歳” TOKYO【2 MAN LIVE】MONTHLY＞

2026年6月5(金)

会場：渋谷WWW X

OPEN / START：18:15 / 19:00

出演：トンボコープ/クジラ夜の街