クジラ夜の街、渾身のラブソング「初恋」リリース「ある人のことだけを想い浮かべて書いた曲です」
クジラ夜の街がニューシングル「初恋」を6月3日（水）に配信リリースすることを、本日オフィシャルYouTubeチャンネルで行われたアコースティック生配信の中で発表した。
配信の中で初披露された新曲「初恋」は “ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った秀作。
半年ぶりとなる新曲のリリースに際し、宮崎一晴(Vo, G)からは以下のコメントが届いている。
◆ ◆ ◆
初恋という楽曲。
なんの変哲もないギターロック
と言われればそう。
一途で直球なだけのラブソング
と言われればそう。
タネ、ですとか
仕掛け、ですとか
作為、ですとか
共感性、ですとか
そんなん恋に必要ないじゃんね。
という気持ちで
一周回って
もはや捻くれてるくらい真っ直ぐな気持ちで
確実に、ある人のことだけを想い浮かべて書いた曲です。
本当に個人的な手紙です。
ただのラブレターです。
この曲を聴くということは
即ち人のラブレターを盗み見るということです。
恥ずかしい話です。
恋というのは恥ずかしいです。
歌をつくり歌うのは恥ずかしいです。
人生はぜんぶ恥ずかしいです。
それでも美しいです。
この曲は美しいと思います。
恥ずかしくても無粋でもなんでもいいから
俺は大好きなバンドで、大好きだった人の歌をつくり歌いたかったのです。でした。
それでもひとつだけこの曲における「メッセージ性」みたいなものを語るのだとしたら
好きな人には手紙を残したほうがいい！てことです。
べつに届かなくていいから。想いにかたちを与えるべきだ、ていう事です。
そんな歌です。よろしくお願いします。
宮崎一晴 / クジラ夜の街
◆ ◆ ◆
配信シングル「初恋」
2026年6月3日 (水)リリース
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各種配信サイトにて、楽曲を事前予約(Pre-add/Pre-save)した方全員に『初恋ステッカー』をプレゼント
Pre-Add / Pre-Save URL：https://qujilayolu.lnk.to/pre_hatsukoi
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クジラ夜の街「初恋」を対象ストアにてダウンロードしてくれた方に抽選で5名様に
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応募URL：https://form.run/@cr-hatsukoi-dlcpn
＜”9歳” TOKYO【2 MAN LIVE】MONTHLY＞
2026年6月5(金)
会場：渋谷WWW X
OPEN / START：18:15 / 19:00
出演：トンボコープ/クジラ夜の街
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