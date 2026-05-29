“TikTokフォロワー350万人超”なな茶、第1子出産発表「分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです」
【モデルプレス＝2026/05/29】インフルエンサーのなな茶が5月29日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。
【写真】TikTokフォロワー350万人超、16時間かけて出産した第1子抱っこする姿
投稿では「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と伝えた。
また「16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました。ついに私も『お母さん』になったんだな、と涙が止まりませんでした。命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう」と子供への想いをつづっている。
なな茶は、2月11日生まれ、静岡県出身。数年前よりTikTokで活動を始め、フォロワーは約350万人。2021年に行われた「週刊ヤングジャンプ」（集英社）「サキドルエースSURVIVAL」ではグランプリを獲得。SNSセミナーの講師など裏方業務にも従事している。2026年2月に一般男性との結婚と第1子の妊娠を伝えていた。（modelpress編集部）
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◆なな茶、第1子出産
投稿では「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と伝えた。
◆なな茶プロフィール
なな茶は、2月11日生まれ、静岡県出身。数年前よりTikTokで活動を始め、フォロワーは約350万人。2021年に行われた「週刊ヤングジャンプ」（集英社）「サキドルエースSURVIVAL」ではグランプリを獲得。SNSセミナーの講師など裏方業務にも従事している。2026年2月に一般男性との結婚と第1子の妊娠を伝えていた。（modelpress編集部）
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