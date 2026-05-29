katawara新曲「ゆらりくらり」を配信リリース！現実と夢が入り混じった世界観のMVも公開

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今、若手音楽シーンで大注目の2人組ユニット katawara の最新曲「ゆらりくらり」が本日配信リリースされた。

■男女ツインボーカルの掛け合いが耳心地よい新曲「ゆらりくらり」

katawaraは、双方が作詞作曲を手掛ける男女ツインボーカルの2人組音楽ユニット。2025年公開した「春よ」「冬のひ」と季節をノスタルジックに描く楽曲とMVが話題に。

そんなkatawaraが5月29日に配信リリースした最新曲「ゆらりくらり」は、男女ツインボーカルの掛け合いが耳心地よい楽曲。思い通りにいかない自分から現実逃避する若者の心情を描かれており、オーガニックなサウンドとカントリー調を感じるリズムにのせ、浮遊感のあるサウンドでリスナーを空想の世界へ誘う。

さらに同曲のMVが、同日20時に公開された。

楽曲の持つ浮遊感や清涼感をベースにしつつ、katawaraのふたりが積み木を組み立てるシーンなどどこか異質さを感じるカットも差し込まれた、現実と夢が入り混じったような世界観の映像となっている。

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ゆらりくらり」

https://katawara.lnk.to/YurariKurari

■【画像】「ゆらりくらり」MVサムネイル、アートワーク

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