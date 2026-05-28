ナポリ屈指の窯職人が手がけた特注薪窯　具と生地のバランスが絶妙な広々空間のピッツァ店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂見附のピッツァ店『PIZZERIA Mancini TOKYO』です。

【2024年3月OPEN】肩ひじ張らずに本場仕込みのピッツァをゆったり味わう

ナポリ屈指の窯職人が手がけた、ひと回り大きい特注の薪窯がこの店のシンボル。ピッツァを監修するのは、世界的なピッツァイオーロとして知られる大西誠さんだ。

修業時代に出合ったピッツァに衝撃を受けてイタリアへ渡り、ピッツァの神様と言われる師匠のもとで腕を磨いた。外国人として初めて、世界的な祭典で個人優勝を果たしたこともある。

そのときに作ったのがこの「アンティキサポーリ」。実は大会当日、トマトソースを持参し忘れて急遽これを焼いたという逸話が面白い。トマトソースを使わないので、生地のおいしさがよくわかる。

アンティキサポーリ0024 2500円

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』アンティキサポーリ0024 2500円 具材は燻製モッツァレラチーズ、プロシュートコット、塩もみしたミニトマトなど

薄い生地は香ばしく、噛めばふんわり、粉の風味が豊かに広がる。

「粉の配合など、ポイントは色々ありますが、ピッツァはなにより具と生地のバランスが大切です」と大西さん。

なるほど、食べ進むほどにその絶妙さは見えてくる。ここは席数も多く空間が広いのも魅力。極上ピッツァを気楽に食べられる貴重な一軒だ。

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』プリモ ピッツァイオーロ 大西誠さん

プリモ ピッツァイオーロ：大西誠さん「ランチもおいしいピッツァがありますよ」

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』

赤坂見附『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』

［店名］『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』

［住所］東京都千代田区永田町2-13-10プルデンシャルプラザ1階

［電話］03-3500-5700

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時半（土〜22時、日・祝〜21時半）

［休日］無休

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか赤坂見附駅11番出口から徒歩約1分

撮影／貝塚隆（Mancini）、取材／岡本ジュン（Mancini）、菜々山いく子（Tane）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、サラミと黒胡椒がのったスパイシーなピッツァの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】スパイシーでおいしい！ ミルキーなチーズとサラミ、黒胡椒のピッツァ（9枚）