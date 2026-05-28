◇ア・リーグ アストロズ―レンジャーズ（2026年5月27日 アーリントン）

アストロズのヨルダン・アルバレス選手（28）が27日（日本時間28日）、敵地でのレンジャーズ戦に「2番・DH」で出場。3試合連続本塁打、2試合連続の1試合2本塁打を放ち、本塁打数でア・リーグトップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に並んだ。

難敵を捉えた。1―2の4回無死、レンジャーズ先発・デグロムがカウント2―2から投じた低めスライダーを強振。打球は高い弧を描き、バックスクリーンへと消えた。打球速度109.3マイル（約175.9キロ）、飛距離428フィート（約130.5メートル）、角度24度の豪快な19号本塁打。3試合連続本塁打の余韻を味わうように悠々とダイヤモンドを一周すると、ベンチでチームメートとハグを交わし、喜びを分かち合った。

19号で一時的に村上に並んだが、同時に試合を行っている村上が数十分後に20号本塁打を記録。すぐさま突き放されるも、アルバレスも黙ってはいなかった。2―2の8回無死、レンジャーズ3番手・アレクサンダーがカウント3―0から投じたスイーパーを完璧に捉えた。打球は強烈な打球音を残し、バックスクリーンへ。打球速度110マイル（約177.0キロ）、飛距離448フィート（約136.6メートル）、角度27度と1本目を上回る豪快なアーチだった。

開幕から好調を持続し、レンジャーズとの今カードでは3戦5発と本塁打を量産。ア・リーグトップの村上に並ぶと同時に、全体トップのシュワバー（フィリーズ）に1本差にまで迫った。21年から4年連続30本塁打以上を記録した実力者が、村上の最大のライバルとなっている。