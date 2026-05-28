ソフトバンクグループの戦略に関して、主要投資家から「孫正義氏がある人物に傾倒し過ぎている」との懸念もある。その人物とは、ChatGPTを開発した米オープンAIの創業者のひとりであるアルトマンCEOのことだ。同社に10兆円を出資している孫氏は、特定企業に懸けるリスクを十分に理解しているのだろうか？孫氏が、アルトマン氏にオープンAIの新規株式公開の早期実現を求めた狙いとは……。（多摩大学特別招聘教授 真壁昭夫）

孫正義が10兆円を出資する

米オープンAIのIPOが前倒しか

ソフトバンクグループ（SBG）の株価が上昇している。背景には、米オープンAIの新規株式公開（IPO）報道がある。オープンAIのIPOは、想定より早いタイミングで行われるもようだ。今の状況が続けば、SBGは多額の投資収益を得る可能性が高いだろう。

つまりオープンAIのIPOの結果次第で、SBGの資金繰りや業績に大きな影響を与えることになる。SBGを率いる孫正義氏は、オープンAIの共同創業者のひとりである、サム・アルトマンCEOと信頼関係が深いことで知られる。孫氏は、自社の命運を懸けたといっても過言ではないとの指摘もある。

SBGは、予定分を含め646億ドル（1ドル＝159円で約10兆円）をオープンAIに出資し、11〜13％程度の持ち分があるとみられている。現時点でSBGは、オープンAIの最大の出資者だ。出資のためにSBGは借り入れを増やしてもいて、3月には追加出資の資金調達に、日米の金融機関から400億ドル（約6.4兆円）を借り入れた。

中長期的に見て、AIの成長期待が高いことは確かだ。ただし足元で、AIの開発競争が猛スピードで激化している。今後もSBGが当該分野での利益を増やすために、オープンAIのIPOが非常に重要なイベントであることは間違いない。

なぜ孫氏はそれほどアルトマン氏に入れ込むのか。そこに死角はないのか？ これまでの経緯を振り返りながら孫氏が巨額投資をする真の狙いを、ひもといていこう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）