「なんてこった！」村上宗隆、2戦連発の19号2ランに米騒然…ジャッジと2本差つけホームランキング独走「投手陣は戦々恐々としている」 「彼は本当に信じられない」

村上は2戦連続、19号2ランと再び勢いをつけてきた(C)Getty Images

ホワイトソックス、村上宗隆の勢いが止まらない。

現地5月26日に本拠地で行われたツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。ホームランキング独走の19号2ランをマークした。

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2点を追う8回一死一塁の第4打席。相手先発ジョー・ライアンの82.4マイル（約133キロ）のスイーパーを振りぬき、右翼スタンドへ運んだ。打球速度108・4マイル（約175キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）角度27度と低弾道の一発となった。

2戦連発、強打者、アーロン・ジャッジに2本差をつけホームランキング争いをリードする若武者の圧巻のパフォーマンスには米ファンの間からも「なんてこった！」「彼は本当に信じられない」「投手陣は戦々恐々としている」「MVPだ」「バケモンだ」と驚きの声が続々と上がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]