オダウエダの植田紫帆が神輿に乗り、男芸人たちが担ごうとするも「無理無理！」と悲鳴が上がるヒトコマがあった。

【映像】植田を神輿で担ぐ瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登場した。

毎年、春になると、関西で活動していた吉本興業の多くの芸人が上京してくる。そこで、東京芸人の顔ともいえるウエストランドの井口浩之と賞金を懸けた協力ゲームにチャレンジしてもらい、東京のバラエティで活躍できるようセッションする「井口・ザ・セッションwith上京芸人」が放送された。ゲームに挑戦するのは、セルライトスパ（ヒーゴー、大須賀健剛）、ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）。10年前に上京を果たしたオダウエダ（小田結希、植田紫帆）がアシスタントを務める。

「神輿でパン食いチャレンジ」というチャレンジの際のこと。用意された神輿に一人が乗り、あとの6人が担いで、上に乗った人が天井から吊るされたあんぱんを食べるという内容で、井口が神輿に乗る役になった。「わっしょい」の元気な声に合わせて揺れる神輿の上で、井口は一生懸命に口を開いてあんぱんを食べようとするも、アンパンに口が届かない。一度、神輿の動きを止めて2回目に挑戦するも、失敗に終わった。

すると、場外で見ていた植田が「私がやりますわ」と名乗り出た。植田が神輿に乗るも、男芸人たちは神輿を肩に乗せるところまで上げることができず、その重さに耐えられず「一回置こう！」と一度、神輿を床におろした。植田が「上がれ！上がれ！上がれ！」と叫び声をあげるも、男たちは声をそろえて「無理無理無理無理！」と絶叫した。

どうしたら植田を乗せた神輿を持ち上げることができるのか。一度、相談し再び挑戦した井口と上京芸人たち。果たして成功するのか！？