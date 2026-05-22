キャンメイクのリキッドアイライナー新作♡透け発色で旬顔メイクに

キャンメイクから、2026年5月下旬より新作アイメイクアイテムが発売されます。今回登場するのは、透け発色が魅力のリキッドアイライナー「ミューテッドチュールライナー」全3色（内、1色限定）と、人気アイブロウパウダー「フィットスタイラーアイブロウ」の新色「03 サクラブラウン」。今っぽい抜け感メイクを楽しみたい方にぴったりのラインアップです♡

透け発色の新アイライナー

「キャンメイク ミューテッドチュールライナー」は、各1,078円（税込）。カラーは「01 シアーブラック」「02 シアーブラウン」「03 シアーモカグレージュ（限定）」の全3色展開です。

このアイライナーは、白みを足して色を淡くするのではなく、色そのものを透けさせた“透け発色”が特徴。ミュートメイクやナチュラルメイクに自然になじみ、やわらかくまとまりのある目元に仕上げます。

高発色でくっきり仕上がる「ラスティングリキッドライナー」全4色 各990円（税込）と比べ、より軽やかな印象を楽しめるのもポイント。

淡いアイシャドウとも相性が良く、アイライン初心者さんでも失敗しにくい仕様です♡

01

02

03

さらに、水・汗・涙・皮脂・こすれ・にじみに強い処方＆速乾タイプを採用。描きたての美しいラインを長時間キープします。

0.1mmの極細筆で、まつげの隙間埋めや目尻ラインも描きやすく、ユキノシタエキスやヒアルロン酸Naなどの美容液成分も配合されています。

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サクラブラウン眉に注目♪

03 サクラブラウン

「キャンメイク フィットスタイラーアイブロウ」は880円（税込）。新色「03 サクラブラウン」が追加されました。

抜け感のあるピンクとグレーみブラウンを組み合わせたカラーで、やわらかく今っぽい眉に仕上がるのが魅力。ブルベさんや黒髪、ピンク系ヘアカラーの方にもおすすめです。

同系色3色入りのパレットなので、簡単に自然なグラデーション眉が完成。カラーを混ぜることで、自分好みの色みに調整できます。

01 ナチュラルブラウン

02 マロンブラウン

既存色は「01 ナチュラルブラウン」「02 マロンブラウン」の2色です。

また、水・汗・皮脂に強い高密着処方で、ふんわり眉を長時間キープ。丸カット太ブラシと斜めカット細ブラシのダブルエンド仕様で、眉頭から眉尻まで描きやすいのもポイントです。

最も淡いカラーはノーズシャドウとしても使えます♪

抜け感メイクを楽しんで♡

今回のキャンメイク新作は、透け感のあるアイラインと、ふんわり眉を叶えるカラーアイブロウで、今っぽい軽やかなメイクを楽しめるアイテムばかり。

ナチュラルなのにしっかり盛れる絶妙カラーは、毎日メイクにも取り入れやすそうです♡2026年夏は、やわらかな抜け感メイクで旬顔を楽しんでみてはいかがでしょうか。