「義兄に押し倒された」と訴え…“42歳主婦”の投稿に「警察へGO」とネット騒然

身内が経営する職場で働くというのは、一見すると公私ともに融通が利きそうで羨ましいものだ。しかし、そこに予期せぬ大人のドロドロ劇が絡んできたらどうだろうか。

ガールズちゃんねるに5月中旬、「姉の旦那との出来事について相談です」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は42歳の主婦で、姉の旦那が経営する店でパートを始めて1年弱になるという。

発端は、今年の誕生日に義兄から届いたお祝いLINEだった。トピ主は二人きりを警戒し、「二人きりは難しいので職場か姉も一緒の時なら」と伝えて姉の家に向かった。しかし当日、家を訪れると姉の姿はなく、義兄が一人で待っていた。

不審に思いつつもお茶を飲んでいると、帰ろうとした瞬間に突然背後から抱きつかれ、「ずっと好きだった」と押し倒されて体に触れられたというのだ。バッグに付けていた防犯ブザーを鳴らして難を逃れたものの、恐怖から仕事を休んで悩んでいるという。

まさかの身内の裏切り行為。この衝撃的な訴えに対し、トピック内では様々な意見が飛び交うこととなった。

「まずはお姉さんともしっかり話をしてください」

もし実話であるならば一刻も早く身を守るべきだとし、具体的で現実的なアドバイスが次々と寄せられた。身内ゆえの泥沼を心配する声も多い。

「早くご主人に話して警察へ被害届を出して」

「まずはお姉さんともしっかり話をしてください」

「警察へGO」

単なる色恋沙汰ではなく「犯罪行為」として毅然と対応すべきだとする意見が目立つ。LINEの履歴を残しておくなど、自衛策を勧める声も目立っている。

あまりに劇的なシチュエーションに困惑する声も

一方で、あまりに劇的な展開に戸惑いを隠せないユーザーもいた。まるで昼ドラの世界だとし「釣りかな」 「ドラマみたい 創作トピ？」と言う声も。特に、姉が「義母の体調不良」で不在にしているにもかかわらず、実の息子である旦那が家にいる点については「義母の様子見に行くのになんで姉だけ？ 普通は旦那もいるだろ」と言う指摘があった。

トピ主はその後、義兄から謝罪と再会を求めるLINEが届いたことや、姉は普段から夫に頭が上がらない関係であることを明かしている。トピ主は「証拠はLINEしかないからこれを先ず、私の旦那に見せて被害届け出したいと思います」と書いていた。

これに対しては「謝罪LINEとまた話がしたいから会いたいって、この男は反省していないよ。主や主のご主人、そして主のお姉さんのこと馬鹿にしすぎ。一対一で会ったら絶対にダメ。早くご主人に話して警察へ被害届を出して」とさらなる警戒を促す声が出ていた。

こうした身内の暴走には恐怖しかない。まずは手元にある証拠のLINEをすべて保全し、トピック内で指摘された通り、自身の夫や姉に相談するべきだ。「パート辞めて距離取るしかないよね」という声もあったが、まさにその通りだろう。

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