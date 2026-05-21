【ウェスティンホテル大阪】新シェフ就任。幸野江利子氏が贈る、美しき正統派フレンチ

ウェスティンホテル大阪のレストラン「アマデウス」では、2026年6月30日まで、新シェフ・幸野江利子氏の就任を記念した「プルミエールコース」を提供中です。クラシックフレンチを軸に、素材の魅力を引き出すこだわりのソースと、シェフの美意識が光る逸品で、新章の幕開けを彩ります。フォワグラやオマール海老などの華やかな食材を取り入れ、伝統と現代性が調和。至福の物語を紡ぐような美食の時間を、心ゆくまでお楽しみください。

新緑のアトリウムで楽しむ、幸野シェフ就任記念コース



ウェスティンホテル大阪のレストラン「アマデウス」にて、幸野江利子新シェフの就任を記念して用意された「プルミエールコース」。

フランス語で「始まり」を意味するこの名前には、新シェフの新たな門出、そして名刺代わりの一皿一皿で新しい物語を紡いでいくという強い想いが込められています。

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鯛のマリネと蟹のレムラード シトラスビネグレット



ドライアイスの霧がテーブルを包み込み、静かに現れる一品。新シェフの就任を祝う幻想的な演出に、美食の物語への期待が静かに高まります。



霧が晴れると現れるのは、宝石のように美しい「鯛のマリネと蟹のレムラード」。昆布締めで旨みを引き出した鯛は、驚くほどしっとりとなめらかな口当たりです。

美味しさの秘密はシトラスのドレッシングに醤油とトマトを隠し味として加えたシェフこだわりのソース。中に忍ばせた蟹のレムラードがやさしく調和し、華やかな幕開けにふさわしいひと皿です。

ビーフタリアータ、パルミジャーノ レジャーノ

《ビーフタリアータ、パルミジャーノ レジャーノ ベジタブルグレッグとビーツバルサミコビネグレット》

お肉を薔薇に見立て、蝶が舞い降りる美しい薔薇の季節を表現したよう。柔らかなビーフに、ラズベリーがほんのり甘く香るドットのソースが華を添え、パルミジャーノのコクとピクルスの酸味が、お肉の旨みを上品に引き立てます。

新ごぼうのスープ

今の時期しか出合えない、繊維を感じさせないほど柔らかな新ごぼうのスープ。えぐみがなく、優しい香りがふわっと広がり、驚くほどなめらかな口当たりです。ビーフコンソメのエスプーマを添えた、洗練された美味しさです。

ベルガモットティーのスフェリフィケーション



琥珀色に輝く小さなお口直しは、分子ガストロノミーの技法を取り入れた印象的なひと品。アールグレイのほろ苦さをまとった球体の中には、ベルガモットの甘いピューレを閉じ込めています。

口に含むと弾けるように広がり、ふたつの香りが重なって、まるでベルガモットティーをいただいているような余韻が楽しめます。

ビーフとフォアグラのロッシーニ風パイ包み



《ビーフとフォアグラのロッシーニ風パイ包み ソース ペリグー トリュフとシェリーヴィネグレットのサラダ添え》

牛フィレ肉とフォアグラに、シナモンとレーズンの甘みを感じる豚肉のミンチを合わせた、旨味豊かなパイ包み。贅沢な赤ワインのトリュフソースが深いコクを添えます。スペイン産ケレスのシェリーヴィネグレットが香るサラダとも見事に調和し、洗練された「ロッシーニ」の新たな魅力を余韻まで贅沢に楽しめます。

※メイン料理は、お肉かお魚をお好みでお選びください。

オマール海老とホタテ貝のソテー オリエンタルソース



新緑に映える美しい盛り付けは、甘みがあるオマール海老とホタテの共演。

海老の旨みを凝縮したアメリカンソースに、スパイスを加えた「オリエンタルソース」が印象的です。ハーブを練り込んだマッシュポテトがやさしく寄り添い、華やかさの中に奥行きのあるおいしさを楽しめます。

特製スイーツ盛り合わせ



メロンのショートケーキを主役に、彩り豊かな甘みが揃います。「カボスのジュレ」はキウイジャムを忍ばせ、爽やかな酸味が広がります。

ピスタチオが香る「ディアマンクッキー」は、周りにまぶした砂糖がダイヤモンドのように美しく輝き、サクサクとした食感も魅力。食後のコーヒーや紅茶とともに、至福のひと時を締めくくります。

新シェフ・幸野江利子氏が描く、美しく繊細な物語

ウェスティンホテル大阪のレストラン「アマデウス」シェフに就任された、幸野江利子氏。

「日常の中に小さなときめきをお届けしたい」という言葉通り、その一皿には美しく繊細な感性が息づき、華やかな色彩に満ちています。とりわけ心を尽くされたソースの丁寧な仕立てに、シェフの真摯な想いが込められています。

新緑が美しいアマデウスで味わう、幸野シェフ就任記念コース

旬の食材がもたらす豊かな香りと、繊細な感性が宿る美しい盛り付け。五感のすべてが満たされる時間は、日常を忘れさせてくれる至福のひとときです。

幸野シェフが贈る「ときめき」に満ちた特別な物語を味わいに、大切な人と出かけてみませんか。

■ Première Course（プルミエールコース）

期間：2026年4月27日（月）～6月30日（火）

時間：11:30～15:00（L.O.14:00）

料金：おひとり様 6,500円（税・サ込）

内容：前菜、スープ、メインディッシュ（魚料理または肉料理）、デザート、食後のドリンク

■ レストラン「アマデウス」

ウェスティンホテル大阪 1階 大阪市北区大淀中1-1-20

TEL：06-6440-1062（レストラン「アマデウス」直通）

取材協力：ウェスティンホテル大阪