【ねこ漫画】「愛されてますね」死んだはずの飼い猫が飼い主をストーカーから守る！天国から脱走した猫の姿に思わず涙…【作者に訊く】
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子供のころに飼っていた愛猫グレは、突然発作を起こして死んでしまった。共働きで両親がいないなか、突然のグレの発作に優は怖くて逃げ出してしまう。「あの時、病院に連れて行っていれば…」後悔の念が消えないペットロスを描いた、めぐお(@8MEGUO8)さんの「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」を紹介しよう。本作は、ペットが亡くなってしまった後悔を抱く飼い主たちから「同じ経験をして、今も後悔している」「救われた」「涙が止まらない」などの声が届いている。今回はめぐおさんに制作秘話や作品に込めた想いについて話を聞いた。
当時ついていた担当編集とともに、賞に応募する作品を模索していためぐおさん。なかなかいいテーマが決まらずにいたとき「自身の体験に近いエピソードなら描けるかも…」と思い至ったことが、本作「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」制作のきっかけとなったのだそう。
めぐおさんは本作について、「作品内では伏せていますが、『人に話せないような後悔を抱えている人がいるかもしれない』と思い執筆に至りました。こうであってほしいというエゴでもある、願望的な作品です」と語る。しかしそんなめぐおさんのある意味独りよがりな思いとは裏腹に、作中の主人公のように愛猫が旅立った悲しみや後悔を抱く人たちからは、「救われた」「こうやって見守ってくれてる」など、勇気づけられたという声が多く寄せられたのだという。
「とてもうれしかったです。とくに似たような経験をした方が『報われた』と仰ってくださったときに『描いてよかった〜』と思いました」と寄せられたコメントについて素直な感想を話すめぐおさん。最後に「またオリジナルで何か描きたいと思っています。創作漫画に目を留めていただけて、とてもうれしいです！ありがとうございました!!」と読者に向けて力強いメッセージを残してくれた。
死んでしまった飼い猫が飼い主を守るために奮闘する、そんな純粋な愛と絆の物語が気になる人は、ぜひ本作を読んでみてほしい。
取材協力：めぐお(@8MEGUO8)
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