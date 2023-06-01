[5.18 プレミアリーグ第37節](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[バーンリー]

先発

GK 13 マックス・バイス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 6 アクセル・トゥアンゼベ

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 17 ルーム・チャウナ

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 19 ジアン・フレミング

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 3 クイリンシー・ハルトマン

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 12 バシール・ハンフリーズ

MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 29 ジョシュ・ローレント

FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 10 マーカス・エドワーズ

FW 25 ゼキ・アムドゥニ

監督

Michael James Jackson

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります