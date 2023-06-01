アーセナルvsバーンリー スタメン発表
[5.18 プレミアリーグ第37節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[バーンリー]
先発
GK 13 マックス・バイス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 12 バシール・ハンフリーズ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
Michael James Jackson
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[バーンリー]
先発
GK 13 マックス・バイス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 12 バシール・ハンフリーズ
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
Michael James Jackson
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります