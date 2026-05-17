「今日好き」藤田みあ、ハーフツインで可愛さ全開 ミニスカ制服姿でスラリ美脚「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」の声【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良すぎ」ミニスカ制服姿でスラリ美脚
ハーフツインテールで登場した藤田。ホワイトの制服に身を包み、ミニスカートからは美しい脚をのぞかせた。ネット上では「可愛さ全開」「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」「天使」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良すぎ」ミニスカ制服姿でスラリ美脚
◆藤田みあ、制服姿披露
ハーフツインテールで登場した藤田。ホワイトの制服に身を包み、ミニスカートからは美しい脚をのぞかせた。ネット上では「可愛さ全開」「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」「天使」などと反響が上がっている。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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