『クリミナル・マインド』シーズン17、5月29日（金）Dlife初放送！『ダウントン・アビー』一挙放送も

『クリミナル・マインド / FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』の最新シーズン17が、Dlifeにて5月29日（金）よりCS初放送！ さらに、新シーズンの放送開始に先駆け、物語の核心を握る連続殺人犯“シカリウス”を追う前シーズン・シーズン16の一挙放送も決定。BAUメンバーの緊迫の捜査と、新章へつながる重要な伏線を一気に振り返る絶好の機会となる。

5月のDlife注目ドラマラインナップ

5月のDlifeで目玉となるのは、FBIに実在する行動分析課（BAU）のメンバーたちが、より複雑で狡猾な犯罪に立ち向かう『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』最新シーズン。さらに新シーズンの放送開始に先駆け、物語の核心を握る前シーズン（シーズン16）の全話一挙放送も決定！ また、週末の特別企画として、英国発の歴史ドラマの傑作『ダウントン・アビー』シーズン1〜3の一挙放送もお届けする。

【CS初放送】『クリミナル・マインド / FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』シーズン17

放送開始日時：5月29日 (金）22：00スタート

毎週金曜日：22：00〜23：00

50人以上を手にかけたシリアル・キラー“シカリウス”が逮捕されてからわずか2週間。静まるどころか、警察官の妻が殺害される不可解な事件が発生する。現場に残された“星印の弾丸”、そして拘束前に残された謎の言葉「ゴールドスター」。プレンティス率いるBAUは、点在する手がかりの裏にFBI内部の陰謀が潜んでいることを知る。長年封じられてきた機密と、新たな脅威が交錯する中、彼らが辿り着く真実とは。

『クリミナル・マインド / FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』シーズン16全10話一挙放送

放送日時：5月24日（日）16：15〜1：50

『ダウントン・アビー』シーズン1〜3週末一挙放送

放送開始日時：5月30日（土）11：15スタート

『ダウントン・アビー』シーズン1 全7話：5月30日（土）11：15〜19：40

『ダウントン・アビー』シーズン2 全9話：6月6日（土）11:15〜

『ダウントン・アビー』シーズン3 全9話：6月13日（土）11:15〜

（海外ドラマNAVI）

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