NZドル、2年インフレ予想後少し下げる＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで落ち着いた動き、、朝からのレンジは0.7231-0.7248にとどまった。対円では114円台前半推移。ドル円が157円台後半でもみ合いとなっており、対円でも動きが乏しかった。朝からのレンジは114.02－114.25。

NZドルは12時の2年インフレ予想後に売りがやや優勢となった。2年インフレ予想自体は強まっていたが、四半期政策金利見通しが低く、5月27日会合での利上げ期待が過半数越えから42％まで低下したことが売りにつながった。本四半期での政策金利見通しは2.34％、利上げを36％織り込む形となっている。対ドルで午前の0.5966から0.5938まで下げた。対円では94.04円から93.65円を付けた。



＊今週の主な予定

豪州

05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月）結果3.0 前回 6.0

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.3% 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）



NZ

05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 結果 2.53% 前回 2.37%

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