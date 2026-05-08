劇場アニメ『SEKIRO』9月4日より3週間限定上映決定 劇場版メインビジュアルも公開に
劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が、9月4日より3週間限定で上映されることが決まった。併せて、劇場版メインビジュアルが公開された。
【動画】『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV
劇場版メインビジュアルには、「共に。生きて、死ぬために」というキャッチコピーと共に、雪が舞う中、寄る辺ない主従の旅路が続く様子が描かれている。
本作は、株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』を原作としたアニメ。
全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当している。レーティングはPG12。アヌシー国際アニメーション映画祭2026にて、実験的で先鋭的な作品が集結する特別部門【ミッドナイト・スペシャル部門】に選出された。
劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、9月4日より3週間限定で上映。
【動画】『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV
劇場版メインビジュアルには、「共に。生きて、死ぬために」というキャッチコピーと共に、雪が舞う中、寄る辺ない主従の旅路が続く様子が描かれている。
本作は、株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』を原作としたアニメ。
劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、9月4日より3週間限定で上映。