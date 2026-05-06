「ボクシング・１０回戦」（６日、後楽園ホール）

フェザー級１０回戦が行われ、東洋太平洋同級王者の中野幹士（３０）＝帝拳＝が、ＩＢＦ世界フェザー級５位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝に４回５８秒ＴＫＯで完勝した。昨年１１月にプロ初黒星を喫してから約半年ぶりの再起戦でいきなり世界ランカーの強敵を撃破し、戦績は１５勝（１４ＫＯ）１敗。あふれる涙を押さえながら「勝てて良かった。試合前はずっと怖かった。負けたら連敗なので、いろいろ考えた。またボクシングができる、って思って、うれしかった」と実感を込めた。

高いＫＯ率を誇る“鉄の拳”は昨年１１月２４日、待望の世界を見据えたＩＢＦ世界フェザー級挑戦者決定戦に臨んだものの、ライース・アリーム（米国）に大苦戦し、まさかの判定負けを喫した。再起戦は、過去に世界２階級制覇の亀田和毅（ＴＭＫ）と２度の大接戦を演じている世界ランカーのドラミニと戦ったものの、初回からボディーストレートでスリップ気味のダウンを先取するなど序盤から圧倒。２回には強烈な左ストレートを打ち込んでダウンを奪うと、４回には連打からの右フックでとどめを刺し、レフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。

強敵相手に完全復活をアピールした中野は、涙をこぼしながら粟生隆寛トレーナーと抱き合った。「練習をずっと見てくれていたので、恩返しできて良かった」と感謝し、「不安だったが、考えないようにしていた。（前回と）同じようなタイプだったので、どうやって崩せるのかイメージが湧かなかった。次は自信を持ってリングに上がれるように（さらに）練習したい」と、再び世界を見据えて前を向いた。