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12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネルにて「【離乳食の進め方】知らないと後悔！食物アレルギーの正しい知識」と題した動画を公開した。動画では、離乳食におけるアレルギー食材の進め方について、昔と今の常識の違いや、アレルギー発症のメカニズムを医学的な視点から解説している。



HISAKOさんはまず、アレルゲンになりうる食材を遅らせることでアレルギーを予防できるという考えについて、「全くできませんよ」と断言。むしろ生後5カ月を過ぎたら少量ずつ食べさせた方が発症リスクが落ちると語った。その理由として、腸から食材を吸収して「敵じゃないよ」と体に覚え込ませる「経口免疫感作」の重要性を挙げた。



さらに、アレルギー発症のもう一つの経路として、荒れた肌から空気中の食材の粒子が侵入する「経皮感作」の危険性を指摘した。肌荒れを放置すると免疫細胞が「敵が入ってきたぞー！」と過剰反応してしまうため、徹底した「保湿」が不可欠だと説く。HISAKOさんは「バリアがつるんとしたきれいな状態を早くたんぱく質入れて作ろう」と述べ、肌を丈夫にするためにも早期のたんぱく質摂取が重要であると説明した。



実践的なポイントとして、万が一の事態に備えて小児科を受診できる「平日の午前中」にスタートすることや、「しっかり加熱をすること」を強調。卵の場合は、固ゆでしてアレルギーが出にくい卵黄から試し、次に全卵を使った炒り卵で卵白に挑戦するという具体的なステップを紹介した。もし軽い発疹が出た場合は「写真を撮っておいてください」と冷静な対応を呼びかけている。



アレルギーへの不安から離乳食を遅らせてしまう親の心理に寄り添いつつも、「正しい知識を持って離乳食を進めていってもらえるとうれしい」と締めくくった。医学の進歩によって180度変わった離乳食の新常識を知ることができる、実践的な解説動画となっている。