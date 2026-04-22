◆米大リーグ ジャイアンツ３―１ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発。７回６安打３失点７奪三振と好投したが、今季２敗目（２勝）を喫した。初回に３点を先制されるも２回以降は立ち直り、開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は達成した。

「初回に３０球近く（２６球）投げてしまったのでどうなるかと思いましたけど、結果的には７回投げ切ることができましたし。初回は本当にダメだったんですけど、その後は０点で何とかいけたので、そこは自分の中で良かったなと思います」と振り返った。

この日は正捕手スミスではなく、今季初めて打撃好調のラッシングとのバッテリー。初回。１番アダメスは遊ゴロに打ち取ったかと思いきや、遊撃のキム・ヘソンが一塁悪送球（記録は内野安打と失策）。いきなり二塁に走者を背負うと、安打と四球で無死満塁となり、４番ディバースには２球目のスプリットを先制の右前適時打とされた。初回失点は２戦連続となった。５番シュミットの打球は目測を誤った中堅・コールが急激に前進。左翼のＴ・ヘルナンデスと交錯しながら何とか捕球したが、犠飛となった。山本は６番イ・ジョンフにも右前適時打を浴び、この回３点を失った。

それでも、２回以降はまたも修正力の高さを見せた。最速９６・６マイル（約１５５・５キロ）の直球とスプリットを中心に、初回にイ・ジョンフにタイムリーを打たれてから４回まで１１者連続アウトを奪取。３回には立ち上がりに苦戦したチャプマン、ディバースを連続三振に斬るなど味方の援護を待ち続けた。５回は先頭の９番ベイリーに四球を与えたが、後続を冷静に料理。初回に２６球を要しながら、結局５回まで６９球で投げ抜いた。雨が降り出した６回は、２死からイ・ジョンフの右前打で初回以来の安打を許し、続くラモスにも中前打を浴びたが、単打で一塁から一気にホームを狙ったイ・ジョンフが憤死して無失点だった。

圧巻だったのは７回。ギルバートを９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球、ベイリーを９５・７マイル（約１５４キロ）直球、アダメスを９５・４マイル（約１５３・５キロ）シンカーで３者連続の見逃し三振に斬って役目を果たした。

しかし、援護なくジャイアンツ戦は通算６試合目でも初勝利はならなかった。同地区４球団の中で唯一白星がなく、好投しても１勝目が遠い展開が続いている。また、レギュラーシーズンにおける両軍の通算成績はこれでドジャースの１２８８勝１２８９敗（１９分け）とまたも黒星が先行した。