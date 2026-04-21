藤井サチ「本当盛れる」お気に入りの涙袋ペンシルを紹介

藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『メイクしながらQ&A おすすめ肌管理/失恋/人間関係/マタニティライフなどなど』の動画を投稿。ファンから寄せられた様々な質問に回答しながらメイクの様子を公開。愛用品も教えてくれました。

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■涙袋に

動画内に登場したのはこちら。

too cool for school/アートクラスフロッタージュ 01シャイニングリネン 1,628円（編集部調べ）

コットン由来のパウダーのみで仕立てたペンシルで、アイシャドウとしてはもちろん、チークやハイライトとしてもマルチに活躍する1本！

藤井さんは、こちらについて「これ本当盛れるよね」「大好き」と語りながら涙袋に使用。

また、過去の別動画でも同アイテムを紹介しており、その際にも「早く使えばよかった！って思うくらいめっちゃ良くて」とコメント。お気に入りの様子が伺えました。

■動画もチェック

動画内では質問の回答とともに、メイクの完成までコスメ紹介しながら披露！ぜひチェックしてみてくださいね。