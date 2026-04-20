ジェラピケカフェに“サングラスベア”のスイーツが登場！ トロピカルなクレープ＆フロート
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、4月24日（金）〜5月28日（木）の期間、カラフルなサングラスをかけたベアが主役の期間限定フェア「SUNNY SIDE BEAR」を、全国の店舗で実施する。
【写真】迷う〜！ 5種類から選べる「カラフルソーダフロート」も
■遊び心あふれるスイーツが登場
今回「SUNNY SIDE BEAR」で発売されるのは、夏を待ちわびてプールサイドで日焼けを楽しんでいるティージェラートでできたベアをトッピングした遊び心あふれるクレープとフロート。
ティージェラートでできたベアをのせた「トロピカルフルーツクレープ」は、クレープの中になめらかなホイップクリームやカスタード、マンゴーとパインの果肉に加え、ライム果汁とトロピカルソース、ココナッツを忍ばせた南国らしい一品で、ベアがかけているサングラスチョコはカラフルな5色（赤・黄・緑・紫・青）から選べる。
また、カラーごとに異なるフレーバーシロップを合わせたソーダにマンゴーとパインの果肉をプラスし、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げた「カラフルソーダフロート」が登場。トップにはティージェラートでできたベアがトッピングされており、ソーダに少しずつ溶かして混ぜながら味の変化を楽しむことができる。
【写真】迷う〜！ 5種類から選べる「カラフルソーダフロート」も
■遊び心あふれるスイーツが登場
今回「SUNNY SIDE BEAR」で発売されるのは、夏を待ちわびてプールサイドで日焼けを楽しんでいるティージェラートでできたベアをトッピングした遊び心あふれるクレープとフロート。
また、カラーごとに異なるフレーバーシロップを合わせたソーダにマンゴーとパインの果肉をプラスし、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げた「カラフルソーダフロート」が登場。トップにはティージェラートでできたベアがトッピングされており、ソーダに少しずつ溶かして混ぜながら味の変化を楽しむことができる。