「カオルは明日の試合に出場可能」朗報！超絶弾後に負傷交代した三笘薫にGOサイン！ブライトン指揮官が状態を明かす
三笘薫を擁するブライトンは現地４月21日、プレミアリーグ第31節でチェルシーとホームで対戦する。この一戦を前に、ファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘に言及した。地元メディア『Sussex World』が発言を伝えている。
28歳の日本代表MFは、18日のトッテナム戦（２−２）において、ベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、見事に今季３点目を奪ってみせた。
ただ、75分にピッチに座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、交代を余儀なくされた。
その状態に大きな注目が集まるなか、ヒュルツェラー監督が「カオルは痙攣を起こしていた。ウォームアップの段階でそれを感じていたようだが、ピッチ上で短い出場時間ながらも非常に効果的なプレーを見せた。明日の試合には出場可能だ」と説明した。
『Sussex World』は「Mitoma is fit」と綴った。一安心の朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾
28歳の日本代表MFは、18日のトッテナム戦（２−２）において、ベンチスタートとなったものの、ディエゴ・ゴメスの負傷交代に伴い、20分から出場。すると、０−１で迎えた45＋３分に左足でスーパーボレーを炸裂させ、見事に今季３点目を奪ってみせた。
その状態に大きな注目が集まるなか、ヒュルツェラー監督が「カオルは痙攣を起こしていた。ウォームアップの段階でそれを感じていたようだが、ピッチ上で短い出場時間ながらも非常に効果的なプレーを見せた。明日の試合には出場可能だ」と説明した。
『Sussex World』は「Mitoma is fit」と綴った。一安心の朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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