少し面倒かも…。男性が自分の彼女に「鬱陶しい」と感じてしまうこと
男性は恋愛関係において「面倒だな」と思うことをなるべく避けたいと思っているもの。
そのため、女性としても自分の言動が彼に「面倒だな」と思われないように意識することが大切です。
そこで今回は、男性が自分の彼女に「鬱陶しい」と感じてしまうことについて紹介します。
｜彼女からの依存
彼女からべったり依存されてしまうと、男性は「鬱陶しい」と感じてしまうでしょう。
何をするにも彼氏に決断を委ねたり、彼氏に愛情表現を過剰に求めたりしていると、男性は「面倒」という気持ちが「好き」を上回ってしまうことも。
｜忙しい時の彼女からの連絡
彼氏が仕事などで忙しくしている時に立て続けに連絡してしまうのも避けた方が良いでしょう。
彼氏としても「仕事中とわかっているはずなのに…」という気持ちが先に立つので、「面倒だな」「鬱陶しいな」と思わざるを得ません。
彼氏が今どんな状況にあるかわからないなら、一度連絡したら彼からの返信を信じて待つのが賢明です。
｜彼女が自分の話を聞いてくれない
自分の話を聞こうとせず、自分の話ばかりをする彼女に男性は「鬱陶しい」と感じることも。
彼女の話に男性はきちんと耳を傾けてくれるものですが、彼が話を聞いてくれているのが嬉しくて自分ばかりが話をしている状態を続けていると、男性は「自分の話には興味ないんだ」と意気消沈してしまうでしょう。
会話はバランスが大事なので、自分が話をしたら彼の話を聞くということを意識するのがとても大事です。
もし今回紹介した内容が自分に当てはまっているかもと感じるなら、彼氏の気持ちを冷めさせないためにも、ぜひ改善に努めてみてくださいね。
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