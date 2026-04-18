コレ食べとこーーーッッ！！【マクドナルド】桜パケが可愛い♡「期間限定バーガー」

【マクドナルド】から、春の訪れを告げる恒例の「期間限定バーガー」が、今年も登場していました。おなじみの甘辛いソースとたまごの組み合わせは、この季節に一度は食べておきたい味わいです。桜が描かれた可愛いパッケージで春を感じるとともに、しっかりとしたボリューム感のある味がお腹を満たしてくれるはず。今年はうっかり食べ逃した……という人は、今から来年の再登場にも期待しつつチェックしてみて。

毎年リピしてる人も多いかも！ 期間限定バーガー

ポークパティに甘辛いてりやきソースを絡め、ぷるぷるのたまごとシャキシャキのレタスを合わせた、「てりたまバーガーⓇ」。ふんわりとしたごま付きバンズが具材をひとまとめにして、ひと口食べるたびに素材の旨みが口いっぱいに広がります。シンプルながらも完成された組み合わせは、毎年リピしてしまうという人も多いかも。病みつきになる美味しさです。

チェダーチーズのコクをプラス！

てりたまバーガーにとろけるチェダーチーズを加え、よりボリューム感を感じられる「チーズてりたま」。@ftn_picsレポーターHaruさんが、「春らしい桜がデザインされたパッケージも可愛い」とコメントしている通り、食べる前にまずは季節感を楽しめるところが魅力。「やっぱりうんまぁぁぁ」と感想を書くほど、レポーターHaruさんもその美味しさを楽しんだ様子。チーズのまろやかなコクが加わることで、より深い味わいを実感できそうです。

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※こちらの記事ではftn_pics、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里