【40・50代】が選びたい！ 春夏あると助かる「大人っぽサテンスカート」

軽やかに仕上げたい春夏コーデ。大人女性なら、上品さも重視したいポイントです。そこでおすすめしたいのが「サテンスカート」。独特の光沢と滑らかな質感による品のよさが魅力で、シンプルなトップスを合わせるだけでおしゃれ見えを狙えます。今回は、春夏コーデに悩んだときに活躍してくれそうな、大人に似合うサテンスカートを厳選しました。

上品レースで差がつくサテンスカート

【ROPÉ PICNIC】「裾レースロングスカート」\6,490（税込）

裾のレースがシンプルコーデのアクセントになるスカート。重く見えがちなロング丈ながらも、裾レースが抜け感をプラスしてくれます。落ち着いたカラーやストンとしたシルエットで甘さを抑え、大人に似合う一枚に。ジャケットを合わせてきちんと感のあるスタイルに、カットソーと合わせたカジュアルなコーデもおすすめです。

動きのあるドレープが華やかなサテンスカート

【ユニクロ】「サテンロングスカート」\3,990（税込・セール価格）

バックのドレープが動くたびに揺れる、華やかなサテンスカート。きれい見えが狙えるのにウエストはゴム仕様で、ラクに穿けそうです。ペチコートつきだから、肌へのまとわりつきも防げるはず。オンオフ問わずに着まわせるので、イロチ買いもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC、ユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M