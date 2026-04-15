売り切れてませんように！！（泣）【ファミマ】食べ逃したくない「新作コラボスイーツ」

【ファミリーマート】では、【PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）】監修の新作スイーツが登場中。どちらも本格的な風格のあるスイーツで、見た目の良さもポイントに。コーヒーや紅茶のお供に選んで、休憩時間をちょっぴり特別な時間に格上げしませんか。今回は色味が可愛いマカロンサンドと、大人な味わいのタルトをご紹介します。

バイカラーが可愛い！ いちごとバニラのマカロンサンド

2色のマカロンでサンドされ、丸みを帯びたフォルムも愛らしい「マカロンサンド イチゴ&バニラ」。細長いため、片手でサクッと食べられそうなお手軽感があります。スイーツブロガー@sujiemonさんによれば「もっちり食感のマカロン生地」なのだそうで、マカロンの本格的な食感にも期待大。半分にカットすれば、家族や友人とひと口ずつシェアできそう。

バニラソースも忍ばせた豪華な仕上がり！

@sujiemonさんいわく「いちごホイップの中心には甘いバニラソースも入っています」とのことで、いちごの風味とバニラの甘さをダブルで感じられる仕様。ホイップはたっぷりとサンドされている分、優しい口当たりに癒されそうです。カロリーは158Kcalと、比較的控えめなところも嬉しいポイントかも。遅めの時間のおやつにも食べやすそうです。

チョコレートとコーヒーと洋酒が香るリッチなタルト

チョコレート好きにおすすめしたいのは、コロンとした形が可愛い「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」。公式サイトによれば、「濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを楽しめます」とのことで、大人のスイーツとして楽しめそう。コーヒー派の人は、お気に入りのコーヒーのお供にして、リッチな時間を楽しんでみて。洋酒も使用されているようなので、風味や香りの良さを感じられるかも。

少し温めてから食べるのもアリ！？

しっかりと厚みがあるタルト生地は、ひと口かじるたびに満足感のある歯ごたえを感じられそう。香ばしい風味がコクのあるクリームやチョコレートガナッシュとマッチして、バランス良く味わえるはず。少し温めることで、とろけるような食感が楽しめるかも。ピエール・エルメ アンソロジー監修の商品は、この2種類のスイーツの他に「チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク」も登場中。気になる人は、ぜひファミマでチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino