今年も頼りにしてます♡【3COINS】本格的に暑くなる前に！「UV対策アイテム」

暖かくなってくると気になるのが紫外線。対策は夏前から始めるのがおすすめです。紫外線対策アイテムなら【3COINS（スリーコインズ）】にもたくさん揃っているのだとか。普段のコーデに使えて、きちんと紫外線をカットできる実力派アイテムを紹介します。

顔まわりをしっかり覆って日差しをカット

【3COINS】「UVハット」\880（税込）

UVカット率99%の仕様で、春先から夏本番まで活躍が期待できるハットです。ワイヤー入りの広めのつばが顔まわりをしっかりガード。つば裏にも同素材を採用しているので、地面からの照り返しを軽減してくれます。風の強い日にも安心なあご紐は、取り外し可能。

おしゃれを楽しみながら目元を守る

【3COINS】「クラウンパント調光サングラス」\1,320（税込）

紫外線対策は肌だけでなく、目元も重要。こちらは調光レンズを採用していて、紫外線の量に応じてレンズの色が変化するサングラスです。屋外ではしっかり日差しをカットして、室内では自然な見え方に戻るため、かけ外しの手間を減らせるのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M