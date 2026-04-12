「考える力のある子」なら一瞬で答えられる、たった1つの問いとは？
「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
思い込みにとらわれずに考えられるか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、
小学生でも答えられます。
あなたはわかるでしょうか？
A,B,Cの3人で100メートル走をした。
AとBが勝負したところ、Aがゴールした瞬間、Bはまだゴールの10メートル手前を走っていた。
次にBとCが勝負したところ、Bがゴールした瞬間、Cはまだゴールの10メートル手前を走っていた。
AとCが勝負すると、AはCに何メートルの差をつけて勝つだろう？
なお、3人はつねに一定の速度で走る。
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（91ページ）より
自分が10メートルの差をつけて勝った相手に、10メートルの差をつけられて負けた人と勝負をする。
こんなの考えるまでもなく、答えはひとつでは？ 余裕です。
……そんな直感で判断すると、間違えやすい問題です。
次のページで、考え方と正解を紹介します。