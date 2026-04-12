「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

思い込みにとらわれずに考えられるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、

小学生でも答えられます。

あなたはわかるでしょうか？

「3人の競走」 A,B,Cの3人で100メートル走をした。

AとBが勝負したところ、Aがゴールした瞬間、Bはまだゴールの10メートル手前を走っていた。

次にBとCが勝負したところ、Bがゴールした瞬間、Cはまだゴールの10メートル手前を走っていた。 AとCが勝負すると、AはCに何メートルの差をつけて勝つだろう？

なお、3人はつねに一定の速度で走る。 イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（91ページ）より

自分が10メートルの差をつけて勝った相手に、10メートルの差をつけられて負けた人と勝負をする。

こんなの考えるまでもなく、答えはひとつでは？ 余裕です。

……そんな直感で判断すると、間違えやすい問題です。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

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