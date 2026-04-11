マインツの佐野海舟がECL準々決勝で先制ゴールを記録

ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝第1戦のストラスブール戦に先発出場し、ミドルシュートで先制点を挙げた。

自らのボール奪取を起点にフィニッシュまで鮮やかに決めた一撃に、SNS上では「これできるならもう無敵」と驚きの声が広がっている。

マインツのホームで行われた一戦には、佐野とMF川崎颯太（マインツ）の日本人コンビが揃って先発。前半11分、センターサークル付近で相手からボールを奪った佐野が、川崎とのパス交換から前線へ。ドリブルで中央へ切り込むと、ペナルティーエリア外から右足を一閃。相手DFに当たって軌道が変わったシュートがゴール右上隅に突き刺さった。

今季公式戦2得点目を記録した佐野の活躍もあり、マインツは2-0で勝利。準決勝進出に向けて大きなアドバンテージを手にした。佐野は今季ブンデスリーガでも全試合フルタイム出場を続けており、ダイナモが欧州の舞台でも強烈な存在感を放っている。

異次元のパフォーマンスにSNS上では「ほんとにすごい」「このプレーだけならメッシレベル」「まじかよ」「まじエグすぎる」「なんやこれ」「まじでえぐい」「日本人歴代最高レベル」「えげつな」「アンビリバボー」「全部が上手い」「ちょっとレベル違いすぎるな」「もしかしたら日本史上最高のダイナモかもしれない」「ワールドクラス！」「すっご」「これできるならもう無敵」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）