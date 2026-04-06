SEVENTEEN、13人全員での“2度目の再契約”を宣言！アンコール公演で電撃発表「同じ船に乗って進む」

「メンバー同士でたくさん話し合いをして、13人全員で再契約することに決めました」

SEVENTEENが、所属事務所PLEDISエンターテインメントとの完全体での再契約を宣言し、7カ月にわたるワールドツアーのフィナーレを感動で彩った。

【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード

SEVENTEENは4月4日と5日、仁川（インチョン）アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催した。昨年9月に同会場で幕を開けたワールドツアーのフィナーレを飾る公演となった。

彼らはアンコール公演を含め、世界14都市で計31公演を行い、オン・オフライン合算で90万人以上の観客を動員した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

ハイライトは最終日に伝えられたサプライズ発表だった。リーダーのエスクプスは「僕たちはこれからも同じ船に乗り、共に漕ぎながら進んでいく」と語り、PLEDISエンターテインメントとの2度目の再契約を控えていることを明かした。

会場は瞬く間にファンの歓声で包まれた。かねてより語られていた「SEVENTEENは13人全員で“永遠”に近づけるよう最善を尽くす」という約束が、現実となった瞬間だった。

SEVENTEENは再契約を決めた最大の理由として、ファン「CARAT」の存在を挙げ、「すべての人（CARAT）に愛していると伝えたい。まもなく13人で戻ってくるので、少しだけ待っていてほしい」と語った。

さらに「花が散れば、その後にはより強い生命が生まれる。SEVENTEENも同じだ。これからはユニットや個人活動を精力的に続けながら、常にCARATのそばにいる」と強調した。兵役義務を履行中のジョンハンとウォヌも客席から声援を送り、強い結束力を示した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

この喜ばしい知らせに加え、アンコールステージで会場の熱気は最高潮に達した。公演終盤には突然の豪雨に見舞われたが、メンバーたちはものともせず、『Clap』『God of Music』『Headliner』などをその場で披露し、ファンとロマンあふれる時間を分かち合った。

これに先立ち披露された『April shower』『_WORLD』『To you』『Circles』は、SEVENTEENの新たな開花、そして彼らとCARATが迎える新しい世界を予感させ、深い感動を与えた。

今回のアンコールコンサートでは、ヒット曲『Super』に加え、エスクプス×ミンギュの『5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)』、ドギョム×スングァンの『Blue』などのユニットステージも追加され、尽きることのない音楽的スペクトルを証明した。

また、ジャンルを横断するソロ曲に加え、『THUNDER』『HOT』『HIT』といったパワフルなパフォーマンス、生き生きとしたバンド演奏と華やかな演出が融合し、観客にカタルシスをもたらした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

SEVENTEENは今後も多彩な公演を通じて精力的な活動を続けていく。まず、メインボーカルユニット“メボズ”のドギョム×スングァンが、4月17日から19日にかけて仁川インスパイアアリーナで「DxS [Serenade] ON STAGE」を開催する。続いてエスクプス×ミンギュは、24日から26日にかけて高雄アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を行う予定だ。

さらに、5月13日〜14日には東京ドーム、5月23日〜24日に京セラドーム大阪でファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」を開催する。

（記事提供＝OSEN）