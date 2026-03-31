平野ノラ、岡田結実･中川翔子･皆川アナと「ひるおびママ会」
お笑いタレントの平野ノラが29日、オフィシャルブログを更新。TBS系情報番組『ひるおび！』（月〜金曜・午前10時25分）共演者らと“ママ会”を開いたことを報告した。
この日、「ひるおびファミリーでママ会」と題してブログを更新した平野は、絵文字を交えながら「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と同番組に出演している “ママ”メンバーの女優でタレントの岡田結実、タレントの中川翔子、皆川玲奈アナウンサーでランチしたことを報告し、テーブルを囲んで笑顔を見せる集合ショットを公開。
岡田が赤ちゃんを連れて参加したといい、「抱っこさせていただいてもうキュンキュン バブリー きゃわいくて癒されました！」とメロメロの様子をつづった。
また、「しょこたんと結衣ぴーのお子は同級生」と明かし、「いいなぁ〜いいなぁ〜」と羨ましげな一面も。「ボスこと、TBS皆川アナウンサーは男まさりで頼りがいしかありません」と共演者の人柄にも触れつつ、「絶賛旦那育成中の我々はしょこたんや結衣ぴーの育児の話しを聞いて懐かし〜と赤ちゃんの頃を思い出してました！」とユーモアたっぷりに振り返った。
当日は平野が店選びを担当したといい、「都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOK」で探したことを告白。しかし、選んだのは「以前ロケで行った美味しくてリーズナブルな お店に個室があった事を思い出し」と明かし、肉や魚、パスタなど堪能した料理の写真とともに「カジュアルだけど個室も広くソファーだったから赤ちゃんものんびりと寝れて 良かった」と満足げにつづった。
平野は「みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして、色んな情報交換が出来ました」と振り返り、「年齢もジャンルも違うし、色んな考え方があって本当に楽しい時間でした」とコメント。最後は「パワーチャージしたので」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「ひるおびファミリーでママ会」と題してブログを更新した平野は、絵文字を交えながら「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と同番組に出演している “ママ”メンバーの女優でタレントの岡田結実、タレントの中川翔子、皆川玲奈アナウンサーでランチしたことを報告し、テーブルを囲んで笑顔を見せる集合ショットを公開。
また、「しょこたんと結衣ぴーのお子は同級生」と明かし、「いいなぁ〜いいなぁ〜」と羨ましげな一面も。「ボスこと、TBS皆川アナウンサーは男まさりで頼りがいしかありません」と共演者の人柄にも触れつつ、「絶賛旦那育成中の我々はしょこたんや結衣ぴーの育児の話しを聞いて懐かし〜と赤ちゃんの頃を思い出してました！」とユーモアたっぷりに振り返った。
当日は平野が店選びを担当したといい、「都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOK」で探したことを告白。しかし、選んだのは「以前ロケで行った美味しくてリーズナブルな お店に個室があった事を思い出し」と明かし、肉や魚、パスタなど堪能した料理の写真とともに「カジュアルだけど個室も広くソファーだったから赤ちゃんものんびりと寝れて 良かった」と満足げにつづった。
平野は「みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして、色んな情報交換が出来ました」と振り返り、「年齢もジャンルも違うし、色んな考え方があって本当に楽しい時間でした」とコメント。最後は「パワーチャージしたので」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。